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Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса - РИА Новости, 25.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса - РИА Новости, 25.04.2022
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
Мир накрывает вариант омикрон-штамма ВА.2. Гонконг с трудом оправился после мощной мартовской вспышки, многомиллионный Шанхай до сих пор в жестком локдауне. О... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T08:00
2022-04-25T10:18
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Мир накрывает вариант омикрон-штамма ВА.2. Гонконг с трудом оправился после мощной мартовской вспышки, многомиллионный Шанхай до сих пор в жестком локдауне. О том, придет ли эта волна в Россию и в чем особенность очередного мутанта, названного "стелс" ("невидимка"), — в материале РИА Новости.Вторая волна "омикрона""Омикрон" появился на юге Африки в ноябре. Его особенность — огромное количество мутаций. Только в спайковом (шиповидном) белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека, — до 30.Этот штамм оказался легким, практически не давал осложнений, но был очень заразным и стремительно распространялся по планете. В США в январе-феврале было более 800 тысяч заболевших в сутки, в России в середине февраля доходило до 188 тысяч.К марту вроде бы все успокоилось. Но уже в середине месяца в Германии, Великобритании, Дании и других странах опять отметили рост числа инфицированных. Во Франции второй пик пришелся на середину апреля, в Канаде подъем только начинается.Для Китая, который придерживается стратегии "нулевого распространения COVID", нынешняя вспышка — крупнейшая с 2020-го. В Шанхае с 26-миллионным населением — самый жесткий локдаун за всю пандемию. Людям запретили выходить из дома, в город направили 38 тысяч медработников для ежедневного тестирования. Ограничения также ввели в Сиане, Шэньчжэне, некоторых других городах и во всей провинции Цзилинь.В самоизоляции сейчас более 90 миллионов китайцев. Чтобы не останавливать производство, некоторые предприятия перешли на казарменное положение: сотрудники там и живут, и работают.Заболеваемость снижается очень медленно: в конце марта было 25-30 тысяч в день, теперь — 18-19 тысяч. Правда, большинство случаев — бессимптомные. И за полтора месяца только восемь летальных исходов. Возможно, помогает полная вакцинация населения, завершенная в прошлом году.Самый заразный вариантДве волны "омикрона" связаны с разными линиями штамма: первая — с подвариантом ВА.1, вторая — с ВА.2, который называют "стелс-омикроном", "невидимкой", потому что стандартные ПЦР-тесты его не идентифицируют. Тут требуется дорогостоящее геномное секвенирование.У ВА.2 многие мутации те же, что у ВА.1, но есть и отличия. Причем настолько существенные, что некоторые ученые предлагают присвоить ему собственную букву греческого алфавита. Восемь изменений — в шиповидном белке.Согласно ВОЗ, этот подвариант — самый трансмиссивный. Передается в полтора раза быстрее, чем BA.1, а также легче преодолевает иммунитет, сформированный вакцинацией или ранее перенесенной инфекцией, в том числе исходным "омикроном".В России на "невидимку" сейчас приходится около 80 процентов случаев COVID-19, но явного всплеска пока нет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что вероятность новой волны коронавируса в стране высока. По его прогнозам, заболеваемость увеличится в конце мая или июне. Среднесуточные показатели уже повысились более чем в половине регионов.Хотя госпитализаций и смертей при "стелс-омикроне" меньше, вирус по-прежнему опасен для пациентов из группы риска. Поэтому специалисты не хотят называть ВА.2 "легким" вариантом.Многообразие "омикрона"Эксперты считают, что "стелс-омикрон" может стать последним глобальным штаммом. Волна ВА.2 значительно слабее предыдущих. Кроме того, в мире наблюдается взрывной рост числа субвариантов "невидимки", а образование множества боковых линий, как правило, указывает на ослабление вируса.На прошлой неделе департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил, что 90 процентов заражений — это два субварианта "стелс-омикрона" — BA.2.12 и BA.2.12.1. У обоих — дополнительные мутации в шиповидном белке, из-за чего они еще более заразные: распространяются соответственно на 30 и 90 процентов быстрее, чем их родоначальник ВА.2.Линию BA.2.12 пока обнаружили в восьми странах, включая Канаду, Великобританию, Австралию и Израиль. Как правило, эти субварианты не дают даже локальных вспышек, а вносят вклад в общую волну "стелс-омикрона", усиливая генетическое разнообразие коронавируса.Ковид не в курсе, что он закончилсяУченые пытаются объяснить, почему сразу вслед за одним вариантом омикрон-штамма идет другой. Например, в Германии BA.1 и BA.2 настолько быстро сменили друг друга, что уместнее говорить о двойном пике одной волны, чем о двух разных."Стелс-омикрон" во многих странах совпал со снятием антиковидных ограничений. Возможно, считают специалисты, этот высокотрансмиссивный вариант циркулировал и раньше, но его сдерживали масочный режим и другие меры. У BA.2 риск повторного заражения на 25-30 процентов выше, чем, например, у дельта-штамма, вызвавшего третью глобальную волну пандемии.Еще одна вероятная причина — у многих истек срок действия прививки. Про бустерную вакцину уже и не вспоминают, а зря. В Гонконге собрали статистику и выяснили, что только три дозы эффективно защищают от тяжелых случаев и смерти, особенно в группе старше 60 лет.
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2022
Владислав Стрекопытов
Владислав Стрекопытов
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РИА Новости
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96
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, михаил мурашко, коронавирус в россии
08:00 25.04.2022 (обновлено: 10:18 25.04.2022)
 

Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса

© AFP 2022 / Liu JinОчередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / Liu Jin
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Мир накрывает вариант омикрон-штамма ВА.2. Гонконг с трудом оправился после мощной мартовской вспышки, многомиллионный Шанхай до сих пор в жестком локдауне. О том, придет ли эта волна в Россию и в чем особенность очередного мутанта, названного "стелс" ("невидимка"), — в материале РИА Новости.

Вторая волна "омикрона"

"Омикрон" появился на юге Африки в ноябре. Его особенность — огромное количество мутаций. Только в спайковом (шиповидном) белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека, — до 30.
Этот штамм оказался легким, практически не давал осложнений, но был очень заразным и стремительно распространялся по планете. В США в январе-феврале было более 800 тысяч заболевших в сутки, в России в середине февраля доходило до 188 тысяч.
К марту вроде бы все успокоилось. Но уже в середине месяца в Германии, Великобритании, Дании и других странах опять отметили рост числа инфицированных. Во Франции второй пик пришелся на середину апреля, в Канаде подъем только начинается.
CC BY 4.0 / Our World in Data / Первая волна "омикрона" пришла в Россию позже других стран. Возможно, то же произойдет и со второй
Количество ежедневно выявляемых случаев - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
CC BY 4.0 / Our World in Data /
Первая волна "омикрона" пришла в Россию позже других стран. Возможно, то же произойдет и со второй
Для Китая, который придерживается стратегии "нулевого распространения COVID", нынешняя вспышка — крупнейшая с 2020-го. В Шанхае с 26-миллионным населением — самый жесткий локдаун за всю пандемию. Людям запретили выходить из дома, в город направили 38 тысяч медработников для ежедневного тестирования. Ограничения также ввели в Сиане, Шэньчжэне, некоторых других городах и во всей провинции Цзилинь.
В самоизоляции сейчас более 90 миллионов китайцев. Чтобы не останавливать производство, некоторые предприятия перешли на казарменное положение: сотрудники там и живут, и работают.
Заболеваемость снижается очень медленно: в конце марта было 25-30 тысяч в день, теперь — 18-19 тысяч. Правда, большинство случаев — бессимптомные. И за полтора месяца только восемь летальных исходов. Возможно, помогает полная вакцинация населения, завершенная в прошлом году.
© Иллюстрация РИА НовостиБессимптомные случаи начали массово выявлять с конца марта, когда ввели поголовное тестирование населения Шанхая и некоторых других городов
Бессимптомные случаи начали массово выявлять с конца марта, когда ввели поголовное тестирование населения Шанхая и некоторых других городов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Бессимптомные случаи начали массово выявлять с конца марта, когда ввели поголовное тестирование населения Шанхая и некоторых других городов

Самый заразный вариант

Две волны "омикрона" связаны с разными линиями штамма: первая — с подвариантом ВА.1, вторая — с ВА.2, который называют "стелс-омикроном", "невидимкой", потому что стандартные ПЦР-тесты его не идентифицируют. Тут требуется дорогостоящее геномное секвенирование.
У ВА.2 многие мутации те же, что у ВА.1, но есть и отличия. Причем настолько существенные, что некоторые ученые предлагают присвоить ему собственную букву греческого алфавита. Восемь изменений — в шиповидном белке.
Согласно ВОЗ, этот подвариант — самый трансмиссивный. Передается в полтора раза быстрее, чем BA.1, а также легче преодолевает иммунитет, сформированный вакцинацией или ранее перенесенной инфекцией, в том числе исходным "омикроном".
В России на "невидимку" сейчас приходится около 80 процентов случаев COVID-19, но явного всплеска пока нет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что вероятность новой волны коронавируса в стране высока. По его прогнозам, заболеваемость увеличится в конце мая или июне. Среднесуточные показатели уже повысились более чем в половине регионов.
Хотя госпитализаций и смертей при "стелс-омикроне" меньше, вирус по-прежнему опасен для пациентов из группы риска. Поэтому специалисты не хотят называть ВА.2 "легким" вариантом.
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 10:39Распространение коронавируса
Мурашко рассказал, когда возможен подъем заболеваемости COVID-19

Многообразие "омикрона"

Эксперты считают, что "стелс-омикрон" может стать последним глобальным штаммом. Волна ВА.2 значительно слабее предыдущих. Кроме того, в мире наблюдается взрывной рост числа субвариантов "невидимки", а образование множества боковых линий, как правило, указывает на ослабление вируса.
На прошлой неделе департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил, что 90 процентов заражений — это два субварианта "стелс-омикрона" — BA.2.12 и BA.2.12.1. У обоих — дополнительные мутации в шиповидном белке, из-за чего они еще более заразные: распространяются соответственно на 30 и 90 процентов быстрее, чем их родоначальник ВА.2.
Линию BA.2.12 пока обнаружили в восьми странах, включая Канаду, Великобританию, Австралию и Израиль. Как правило, эти субварианты не дают даже локальных вспышек, а вносят вклад в общую волну "стелс-омикрона", усиливая генетическое разнообразие коронавируса.
© Иллюстрация РИА НовостиВ ЮАР вторая волна "омикрона", связанная с линией ВА.2, проявилась слабо, больше как продолжение первой
Волны COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости
В ЮАР вторая волна "омикрона", связанная с линией ВА.2, проявилась слабо, больше как продолжение первой

Ковид не в курсе, что он закончился

Ученые пытаются объяснить, почему сразу вслед за одним вариантом омикрон-штамма идет другой. Например, в Германии BA.1 и BA.2 настолько быстро сменили друг друга, что уместнее говорить о двойном пике одной волны, чем о двух разных.
"Стелс-омикрон" во многих странах совпал со снятием антиковидных ограничений. Возможно, считают специалисты, этот высокотрансмиссивный вариант циркулировал и раньше, но его сдерживали масочный режим и другие меры. У BA.2 риск повторного заражения на 25-30 процентов выше, чем, например, у дельта-штамма, вызвавшего третью глобальную волну пандемии.
Еще одна вероятная причина — у многих истек срок действия прививки. Про бустерную вакцину уже и не вспоминают, а зря. В Гонконге собрали статистику и выяснили, что только три дозы эффективно защищают от тяжелых случаев и смерти, особенно в группе старше 60 лет.
© Иллюстрация РИА НовостиДанные собраны во время вспышки "омикрона" в Гонконге в январе — марте 2022 года в группе людей старше 60 лет. На рисунке видно, что при получении трех доз любой из вакцин риск тяжелых случаев и смерти минимальный
Данные собраны во время вспышки омикрона в Гонконге в январе-марте 2022 года в группе людей старше 60 лет. На рисунке видно, что при получении трех доз любой из вакцин — риск тяжелых случаев и смерти минимальный - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Данные собраны во время вспышки "омикрона" в Гонконге в январе — марте 2022 года в группе людей старше 60 лет. На рисунке видно, что при получении трех доз любой из вакцин риск тяжелых случаев и смерти минимальный
 
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