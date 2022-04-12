Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса - РИА Новости, 12.04.2022
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:40
2022-04-12T13:28
коронавирус covid-19
общество
китай
здоровье - общество
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2165b9beb68cc6899bb11f1c8d08ab6d.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19."Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, и Китай, поэтому мы готовимся", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Мурашко отметил, что сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом наблюдаются в медицинских организациях. По его прогнозам, новый рост может начаться в конце мая или июне.По словам министра, выписываясь из медучреждения, пациентам очень важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень большие, тем более в первые три месяца.Ранее Роспотребнадзор предупредил, что преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости. По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей по COVID-19 зарегистрировали более чем в половине российских регионов — 46 субъектах страны.
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783043960.html
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783040362.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_227ffe8ebe962968e003d5a80db6bcac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, общество, китай, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
10:40 12.04.2022 (обновлено: 13:28 12.04.2022)
 
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса

Глава Минздрава Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19.
"Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, и Китай, поэтому мы готовимся", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:39Распространение коронавируса
Мурашко рассказал, когда возможен подъем заболеваемости COVID-19
Мурашко отметил, что сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом наблюдаются в медицинских организациях. По его прогнозам, новый рост может начаться в конце мая или июне.
По словам министра, выписываясь из медучреждения, пациентам очень важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень большие, тем более в первые три месяца.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости. По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей по COVID-19 зарегистрировали более чем в половине российских регионов — 46 субъектах страны.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:24Распространение коронавируса
В России более 96 процентов случаев коронавируса приходятся на "омикрон"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоКитайЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала