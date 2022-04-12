https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html

Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса

Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса - РИА Новости, 12.04.2022

Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:40

2022-04-12T10:40

2022-04-12T13:28

коронавирус covid-19

общество

китай

здоровье - общество

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19."Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, и Китай, поэтому мы готовимся", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Мурашко отметил, что сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом наблюдаются в медицинских организациях. По его прогнозам, новый рост может начаться в конце мая или июне.По словам министра, выписываясь из медучреждения, пациентам очень важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень большие, тем более в первые три месяца.Ранее Роспотребнадзор предупредил, что преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости. По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей по COVID-19 зарегистрировали более чем в половине российских регионов — 46 субъектах страны.

https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783043960.html

https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783040362.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коронавирус covid-19, общество, китай, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)