10:40 12.04.2022 (обновлено: 13:28 12.04.2022)
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса
Глава Минздрава Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом
Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19.
"Риски, конечно же, новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, и Китай, поэтому мы готовимся", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Мурашко отметил, что сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом наблюдаются в медицинских организациях. По его прогнозам, новый рост может начаться в конце мая или июне.
По словам министра, выписываясь из медучреждения, пациентам очень важно пройти углубленную диспансеризацию, потому что риски для перенесших коронавирус, особенно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень большие, тем более в первые три месяца.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости. По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей по COVID-19 зарегистрировали более чем в половине российских регионов — 46 субъектах страны.