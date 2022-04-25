https://ria.ru/20220425/keshbek-1785280194.html

Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка

Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка - РИА Новости, 25.04.2022

Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка

Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличится до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России, заявил... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:24

2022-04-25T12:24

2022-04-25T12:50

туризм

туризм

михаил мишустин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

детский отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774815035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb339724c282753605ba53e928adddbd.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличится до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве.Он также отметил, что по просьбам родителей и общественных организаций в этом году впервые в программу включили летние палаточные лагеря.Вице-премьер также подвел итоги взрослого туристического кешбэка. Чернышенко сообщил, что всего в этом году программой воспользовались около 2,5 миллиона человек, из них только 500 тысяч – за последнюю неделю. Туристам возвращено почти 8,5 миллиарда рублей, а общий объем продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов рублей.Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно выбрать любое количество смен, а для семей с несколькими детьми получить возврат – с каждой купленной путевки.Ростуризм ранее запустил программу поддержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Сейчас она реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая и до 30 сентября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220420/kruizy-1784541661.html

https://ria.ru/20220425/puteshestviya-1785282286.html

https://ria.ru/20220420/kruizy-1784546682.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, детский отдых, кешбэк, детские вопросы, социальный навигатор