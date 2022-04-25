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Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка
Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка - РИА Новости, 25.04.2022
Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка
Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличится до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России, заявил... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:24
2022-04-25T12:50
туризм
туризм
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
детский отдых
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличится до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве.Он также отметил, что по просьбам родителей и общественных организаций в этом году впервые в программу включили летние палаточные лагеря.Вице-премьер также подвел итоги взрослого туристического кешбэка. Чернышенко сообщил, что всего в этом году программой воспользовались около 2,5 миллиона человек, из них только 500 тысяч – за последнюю неделю. Туристам возвращено почти 8,5 миллиарда рублей, а общий объем продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов рублей.Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно выбрать любое количество смен, а для семей с несколькими детьми получить возврат – с каждой купленной путевки.Ростуризм ранее запустил программу поддержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Сейчас она реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая и до 30 сентября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей.
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туризм, михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, детский отдых, кешбэк, детские вопросы, социальный навигатор
12:24 25.04.2022 (обновлено: 12:50 25.04.2022)
 
Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка

Чернышенко: практически все лагеря отдыха будут подключены к программе детского кешбэка

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число детских лагерей отдыха, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличится до 1,8 тысячи — это практически все такие проекты в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве.
"Отмечу, что в прошлом году в программе участвовало более 1,5 тысячи лагерей – это около 70 процентов от их общего числа. В этом году прогнозируем увеличение количества детских лагерей, участвующих в программе, до 1,8 тысячи", – сказал Чернышенко.
Он также отметил, что по просьбам родителей и общественных организаций в этом году впервые в программу включили летние палаточные лагеря.
Мишустин попросил Чернышенко взять ход реализации программы под личный контроль. "Все должно быть организовано понятно и удобно для людей, для ребят, которые отдыхать будут", – сказал премьер.
Вице-премьер также подвел итоги взрослого туристического кешбэка. Чернышенко сообщил, что всего в этом году программой воспользовались около 2,5 миллиона человек, из них только 500 тысяч – за последнюю неделю. Туристам возвращено почти 8,5 миллиарда рублей, а общий объем продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов рублей.
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