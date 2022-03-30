14:25 30.03.2022 (обновлено: 14:43 30.03.2022)
Правительство включило в программу детского кешбэка палаточные лагеря
Правительство включило палаточные лагеря в программу детского кешбэка с 31 марта
Автобус с детьми
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Палаточные лагеря включены правительством России в программу детского кешбэка, которая стартует 31 марта, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В правилах предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей... абзац пятый изложить в следующей редакции... размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей и их оздоровления... в том числе в детских лагерях палаточного типа", - говорится в документе.
Предусмотреть участие в программе детского туристического кешбэка лагерей палаточного типа Ростуризму поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщил РИА Новости аппарат заместителя председателя правительства.
"Одна из основных задач правительства - сделать отдых доступным для всех российских детей. У нас официально насчитывается в реестре около 250 палаточных лагерей. Запрос на включение их в программу детского кешбэка поступил к нам от общественных организаций и родителей", - приводит аппарат слова вице-премьера.
"Мы поддерживаем эту инициативу с тем, чтобы большее количество детей смогли отдохнуть и укрепить здоровье. Ростуризм внес соответствующие изменения в нормативные акты правительства. Организаторам палаточных лагерей необходимо в свою очередь принять исчерпывающие меры безопасности при организации отдыха детей", - сказал Чернышенко.
По поручению президента России продажи путевок в рамках программы стартуют в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислят на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.