https://ria.ru/20220330/keshbek-1780869899.html

Правительство включило в программу детского кешбэка палаточные лагеря

Правительство включило в программу детского кешбэка палаточные лагеря - РИА Новости, 30.03.2022

Правительство включило в программу детского кешбэка палаточные лагеря

Палаточные лагеря включены правительством России в программу детского кешбэка, которая стартует 31 марта, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:25

2022-03-30T14:25

2022-03-30T14:43

туризм

дмитрий чернышенко

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

правительство рф

туризм

туристы

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Палаточные лагеря включены правительством России в программу детского кешбэка, которая стартует 31 марта, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."В правилах предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей... абзац пятый изложить в следующей редакции... размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей и их оздоровления... в том числе в детских лагерях палаточного типа", - говорится в документе.Предусмотреть участие в программе детского туристического кешбэка лагерей палаточного типа Ростуризму поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщил РИА Новости аппарат заместителя председателя правительства."Одна из основных задач правительства - сделать отдых доступным для всех российских детей. У нас официально насчитывается в реестре около 250 палаточных лагерей. Запрос на включение их в программу детского кешбэка поступил к нам от общественных организаций и родителей", - приводит аппарат слова вице-премьера."Мы поддерживаем эту инициативу с тем, чтобы большее количество детей смогли отдохнуть и укрепить здоровье. Ростуризм внес соответствующие изменения в нормативные акты правительства. Организаторам палаточных лагерей необходимо в свою очередь принять исчерпывающие меры безопасности при организации отдыха детей", - сказал Чернышенко.По поручению президента России продажи путевок в рамках программы стартуют в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислят на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.

https://ria.ru/20220321/keshbek-1779321679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество, правительство рф, туризм, туристы, новости - туризм, социальный навигатор, детские вопросы