https://ria.ru/20220425/internet-1785328243.html

В Совфеде разработали проекты о безопасности несовершеннолетних в интернете

В Совфеде разработали проекты о безопасности несовершеннолетних в интернете - РИА Новости, 25.04.2022

В Совфеде разработали проекты о безопасности несовершеннолетних в интернете

В Совете Федерации подготовлен пакет законопроектов, касающихся безопасности несовершеннолетних в интернете, в ближайшее время документы будут внесены в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:12

2022-04-25T15:12

2022-04-25T15:12

общество

россия

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Совете Федерации подготовлен пакет законопроектов, касающихся безопасности несовершеннолетних в интернете, в ближайшее время документы будут внесены в Госдуму, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."После поправок в конституцию, когда семья и традиционные семейные ценности были поставлены во главе подхода к регулированию безопасности несовершеннолетних в сети, много что нужно поменять в законодательстве. И мы это поменяем. Соответствующий пакет у нас готов. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму", - заявил он, вступая на форуме "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".По словам сенатора, недостаточно полно проработана в законодательстве защита персональных данных пользователей. Клишас напомнил, что ранее в Госдуму были внесены поправки, касающихся этой сферы."Госдума начнет их рассматривать предметно, я думаю, в мае", - сообщил он.

https://ria.ru/20220405/internet-1781858598.html

россия

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Ольга Маркова

общество, россия, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас