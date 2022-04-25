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В Совфеде разработали проекты о безопасности несовершеннолетних в интернете
В Совфеде разработали проекты о безопасности несовершеннолетних в интернете - РИА Новости, 25.04.2022
В Совфеде разработали проекты о безопасности несовершеннолетних в интернете
В Совете Федерации подготовлен пакет законопроектов, касающихся безопасности несовершеннолетних в интернете, в ближайшее время документы будут внесены в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:12
2022-04-25T15:12
2022-04-25T15:12
общество
россия
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Совете Федерации подготовлен пакет законопроектов, касающихся безопасности несовершеннолетних в интернете, в ближайшее время документы будут внесены в Госдуму, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."После поправок в конституцию, когда семья и традиционные семейные ценности были поставлены во главе подхода к регулированию безопасности несовершеннолетних в сети, много что нужно поменять в законодательстве. И мы это поменяем. Соответствующий пакет у нас готов. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму", - заявил он, вступая на форуме "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".По словам сенатора, недостаточно полно проработана в законодательстве защита персональных данных пользователей. Клишас напомнил, что ранее в Госдуму были внесены поправки, касающихся этой сферы."Госдума начнет их рассматривать предметно, я думаю, в мае", - сообщил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас
В Совфеде разработали проекты о безопасности несовершеннолетних в интернете
Клишас: в Совфеде разработали пакет проектов о безопасности несовершеннолетних в интернете
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Совете Федерации подготовлен пакет законопроектов, касающихся безопасности несовершеннолетних в интернете, в ближайшее время документы будут внесены в Госдуму, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"После поправок в конституцию, когда семья и традиционные семейные ценности были поставлены во главе подхода к регулированию безопасности несовершеннолетних в сети, много что нужно поменять в законодательстве. И мы это поменяем. Соответствующий пакет у нас готов. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму
", - заявил он, вступая на форуме "Цифровой суверенитет России
в условиях информационной войны".
По словам сенатора, недостаточно полно проработана в законодательстве защита персональных данных пользователей. Клишас напомнил, что ранее в Госдуму были внесены поправки, касающихся этой сферы.
"Госдума начнет их рассматривать предметно, я думаю, в мае", - сообщил он.