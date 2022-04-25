https://ria.ru/20220425/google-1785340828.html

Суд в Москве отклонил жалобу Google по делу о блокировке роликов

Суд в Москве отклонил жалобу Google по делу о блокировке роликов - РИА Новости, 25.04.2022

Суд в Москве отклонил жалобу Google по делу о блокировке роликов

Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность действий Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:20

2022-04-25T16:20

2022-04-25T16:20

москва

россия

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

алексей навальный

tiktok

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность действий Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу Google на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и декабрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Google в апреле 2021 года попросил признать незаконными полученные в январе уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики. Суды американской компании полностью отказали.Как пояснял представитель Роскомнадзора в суде, Генпрокуратура потребовала от ведомства принять меры по прекращению распространения запрещенной информации – роликов с призывами к участию в несогласованных акциях. Выполняя предписание, Роскомнадзор направил уведомления компании Google, однако она никаких действий по блокировке не совершила, шесть роликов удалили пользователи, остальные по-прежнему доступны. По словам юриста, сам Роскомнадзор действий по блокировке не совершал.Представитель Google заявил, что в требовании прокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, говорится о ролике, размещенном в TikTok. Вывод о том, что информация в спорных видео на YouTube аналогична содержанию ролика в TikTok, сделали сами сотрудники Роскомнадзора, проверить это невозможно, так как часть роликов удалена. По словам заявителя, полномочиями удалять запрещенный контент наделена только прокуратура, она не может делегировать эти права другому ведомству.Представитель Google также заявил, что действия ответчика нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации. В ответ на это представитель ведомства заявил, что закон разрешает запрет противоправной информации. По его словам, несовершеннолетние из-за этих роликов пошли на несанкционированные акции и некоторые из них там пострадали.Суд, отклоняя заявление Google, указал в решении, что содержание спорных роликов подтверждено скриншотами, а оспариваемые действия ответчика "совершены надлежащим структурным подразделением Роскомнадзора в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий".Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбужден ряд уголовных дел по статьям о нападениях на силовиков, хулиганстве и другим.

https://ria.ru/20220425/internet-1785292309.html

https://ria.ru/20220421/google-1784655875.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), алексей навальный, tiktok