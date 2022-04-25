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Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян - РИА Новости, 25.04.2022
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Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян
Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян - РИА Новости, 25.04.2022
Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян
Злоумышленник, повредивший в Москве инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России, заявил, что был пьян и не хотел никого оскорбить. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:29
2022-04-25T15:29
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Злоумышленник, повредивший в Москве инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России, заявил, что был пьян и не хотел никого оскорбить.Как сообщал СК, в районе Куркино в Москве мужчина сломал картонную инсталляцию "бабушки со Знаменем Победы, символизирующей борьбу с нацизмом на Украине". Заведено уголовное дело."Двадцать третьего числа я встретился со своими друзьями... и очень сильно напился. И я не помню, что было дальше. А потом, на следующий день, произошла вот эта история, и все мне начали писать, как хотят... что-то-со мной сделать", - рассказал фигурант на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа". По его словам, он просто ударил по какой-то "картонке", не имея в виду ничего дурного. Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.Как отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк, на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Также в отношении него и еще двух находившихся рядом с ним мужчин составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:29 25.04.2022
 
Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян

Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, объяснил свой поступок опьянением

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Злоумышленник, повредивший в Москве инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России, заявил, что был пьян и не хотел никого оскорбить.
Как сообщал СК, в районе Куркино в Москве мужчина сломал картонную инсталляцию "бабушки со Знаменем Победы, символизирующей борьбу с нацизмом на Украине". Заведено уголовное дело.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 10:59
В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине
"Двадцать третьего числа я встретился со своими друзьями... и очень сильно напился. И я не помню, что было дальше. А потом, на следующий день, произошла вот эта история, и все мне начали писать, как хотят... что-то-со мной сделать", - рассказал фигурант на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа". По его словам, он просто ударил по какой-то "картонке", не имея в виду ничего дурного. Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.
Как отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк, на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Также в отношении него и еще двух находившихся рядом с ним мужчин составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Бабушка с красным флагом, вдохновившая художников
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

Скульптур Александр Ивченко во время работы над скульптурой украинской бабушки в мастерской в Воронеже
1 из 7

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
2 из 7

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

Скульптур Александр Ивченко около скульптуры украинской бабушки в мастерской в Воронеже
3 из 7

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в мастерской в Воронеже
4 из 7

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
5 из 7

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

Граффити с изображением бабушки с красным флагом на фасаде здания в Мурманске
6 из 7

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
7 из 7

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Все началось с того, что жительница Украины с мужем вышла к военнослужащим ВСУ, которых приняла за российских бойцов, с красным знаменем в руках.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Военные передали старикам продукты, отобрали полотнище и стали его топтать. Женщина вернула подарки и попросила отдать флаг, за который воевали ее родители.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Воронежский скульптор Александр Ивченко решил увековечить бабушку в деревянной скульптуре.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 7

Скульптуру установят в Воронеже ко Дню Победы, после праздника она останется в городе.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Пожилой женщине, давшей отпор украинским военным, начали посвящать граффити.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Изображения бабушки с красным флагом появились на фасадах зданий в Мурманске и Екатеринбурге и тут же стали достопримечательностями.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 7

Тень героини напоминает знаменитую скульптуру "Родина-мать зовет!".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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