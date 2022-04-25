https://ria.ru/20220425/figura-1785331136.html

Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян

Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян - РИА Новости, 25.04.2022

Москвич, сломавший фигуру бабушки со Знаменем Победы, заявил, что был пьян

Злоумышленник, повредивший в Москве инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России, заявил, что был пьян и не хотел никого оскорбить. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:29

2022-04-25T15:29

2022-04-25T15:29

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Злоумышленник, повредивший в Москве инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России, заявил, что был пьян и не хотел никого оскорбить.Как сообщал СК, в районе Куркино в Москве мужчина сломал картонную инсталляцию "бабушки со Знаменем Победы, символизирующей борьбу с нацизмом на Украине". Заведено уголовное дело."Двадцать третьего числа я встретился со своими друзьями... и очень сильно напился. И я не помню, что было дальше. А потом, на следующий день, произошла вот эта история, и все мне начали писать, как хотят... что-то-со мной сделать", - рассказал фигурант на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа". По его словам, он просто ударил по какой-то "картонке", не имея в виду ничего дурного. Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.Как отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк, на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Также в отношении него и еще двух находившихся рядом с ним мужчин составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)