США ждет фиаско при попытке изолировать Россию. И вот почему

В Китае объяснили, почему США ждет фиаско при попытке изолировать Россию
Хуаньцю шибао: большинство мировых стран не поддержат попытки США исключить Россию из G20
Саммит "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США не смогут исключить Россию из важнейших международных организаций из-за отсутствия на то законных оснований и необходимой поддержки других государств, считает обозреватель газеты "Хуаньцю шибао" Фу Чжу.
Автор напомнил, что членство какой-либо страны в международных структурах определяется строго в соответствии с уставом. ООН, например, не может исключить Россию из Совета Безопасности, потому что в уставе организации не прописаны правила этой процедуры.
"Нужно внести изменения в действующие уставы и добавить соответствующие положения", — пояснил он.
Если Соединенные Штаты попытаются исключить Россию из "Большой двадцатки", то, по мнению журналиста, это подорвет ее единство и нанесет ущерб глобальной экономике.
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"Когда-нибудь рациональный подход заставит страны из "немого большинства" отказаться от западных игр", — считает Фу Чжу.
На фоне длительной пандемии коронавируса и обострившихся противоречий сами международные организации тоже выступают против исключения России, понимая необходимость сотрудничества для преодоления имеющихся разногласий, добавляет автор.
Он делает вывод, что предложения американских политиков исключить Москву из международной системы безосновательны и не имеют шансов на успех.
На прошлой неделе чиновники из некоторых стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Кроме того, глава Минфина Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они и еще некоторые чиновники стоят в холле здания, где проходит мероприятие. В подписи к снимкам говорилось, что "Канада и ряд демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать выступать".
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