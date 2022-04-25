https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785278735.html

Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы

Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы - РИА Новости, 25.04.2022

Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы

Промышленность Европы должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы, компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:45

2022-04-25T11:45

2022-04-25T11:45

марин ле пен

франция

европа

берлин (город)

министерство внутренних дел франции

экономика

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БЕРЛИН, 25 апр – РИА Новости. Промышленность Европы должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы, компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и разрывов в логистических цепочках, говорится в заявлении главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Русвурма, приуроченного к переизбранию президента Франции Эмманюэля Макрона."Переизбрание Эмманюэля Макрона является важным сигналом для Франции и единой Европы. Германская промышленность испытывает облегчение в связи с тем, что Франция остается сильным партнером во времена международных кризисов… Европейская промышленность должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы. Компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и сталкиваются с нарушением логистических цепочек", - заявил Русвурм.Он добавил, что тесное сотрудничество между Берлином и Парижем "незаменимо, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоносителей и укрепить экономический рост Европы".Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.

https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html

франция

европа

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

марин ле пен, франция, европа, берлин (город), министерство внутренних дел франции, экономика