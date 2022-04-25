Рейтинг@Mail.ru
Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785278735.html
Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы
Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы - РИА Новости, 25.04.2022
Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы
Промышленность Европы должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы, компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:45
2022-04-25T11:45
марин ле пен
франция
европа
берлин (город)
министерство внутренних дел франции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:28:3214:1836_1920x0_80_0_0_c6b84be94cb39275108604ee51afbd03.jpg
БЕРЛИН, 25 апр – РИА Новости. Промышленность Европы должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы, компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и разрывов в логистических цепочках, говорится в заявлении главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Русвурма, приуроченного к переизбранию президента Франции Эмманюэля Макрона."Переизбрание Эмманюэля Макрона является важным сигналом для Франции и единой Европы. Германская промышленность испытывает облегчение в связи с тем, что Франция остается сильным партнером во времена международных кризисов… Европейская промышленность должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы. Компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и сталкиваются с нарушением логистических цепочек", - заявил Русвурм.Он добавил, что тесное сотрудничество между Берлином и Парижем "незаменимо, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоносителей и укрепить экономический рост Европы".Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.
https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html
франция
европа
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_daabb5f1e758d3d47001c26e52211305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марин ле пен, франция, европа, берлин (город), министерство внутренних дел франции, экономика
11:45 25.04.2022
 
Европе предсказали ощутимые экономические потери в ближайшие годы

Промышленный союз ФРГ предсказал ощутимые экономические потери Европе в ближайшие годы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский союз
Европейский союз - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский союз. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 апр – РИА Новости. Промышленность Европы должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы, компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и разрывов в логистических цепочках, говорится в заявлении главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Русвурма, приуроченного к переизбранию президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Переизбрание Эмманюэля Макрона является важным сигналом для Франции и единой Европы. Германская промышленность испытывает облегчение в связи с тем, что Франция остается сильным партнером во времена международных кризисов… Европейская промышленность должна считаться с ощутимыми экономическими потерями в ближайшие годы. Компании сильно страдают из-за высоких цен на энергоносители и сталкиваются с нарушением логистических цепочек", - заявил Русвурм.
Он добавил, что тесное сотрудничество между Берлином и Парижем "незаменимо, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоносителей и укрепить экономический рост Европы".
Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 41,45% после завершения подсчета.
Британские фунты - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 21:17
СМИ подсчитали, сколько денег потеряет Британия из-за санкций против России
 
Марин Ле ПенФранцияЕвропаБерлин (город)Министерство внутренних дел ФранцииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала