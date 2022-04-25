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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.04.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате возгорания домостроения после обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:34

2022-04-25T14:34

2022-04-25T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

владимир путин

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате возгорания домостроения после обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка, по улице Чайковского, где произошло возгорание домостроения, получил ранение мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район, владимир путин