https://ria.ru/20220425/donetsk-1785312400.html

Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 25.04.2022

Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

Женщина получила осколочные ранения при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, поврежден ряд домов, сообщает в понедельник штаб... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:07

2022-04-25T14:07

2022-04-25T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецк (днр)

кировский район

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, поврежден ряд домов, сообщает в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка по ул. Чайковского и Абакумова поврежден ряд домостроений, осколочные ранения получила местная жительница, она доставлена в городскую больницу №6", - отмечается в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

кировский район

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецк (днр), кировский район, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика