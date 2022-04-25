https://ria.ru/20220425/dokhod-1785360037.html

Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере

Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере - РИА Новости, 25.04.2022

Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере

Предлагается повысить предел годового дохода самозанятого в сфере информационных технологий, налоговый режим самозанятых хорошо себя зарекомендовал, но у многих РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:24

2022-04-25T17:24

2022-04-25T17:24

экономика

госдума рф

андрей турчак

технологии

it-компании

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Предлагается повысить предел годового дохода самозанятого в сфере информационных технологий, налоговый режим самозанятых хорошо себя зарекомендовал, но у многих доход выше верхней планки, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.Турчак также напомнил, что в феврале в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение новой льготы по налогу на прибыль для организаций, использующих отечественные ПО и радиоэлектронику. Сейчас при поддержке правительства разрабатываются поправки ко второму чтению этого законопроекта."Сейчас мы разрабатываем масштабные налоговые послабления для всех юридических лиц, которые занимаются импортозамещением. Предлагаем ввести коэффициент 1,5 при учете расходов на приобретение российской радиоэлектроники и ПО. Это уменьшит налоговую базу таких компаний и снизит налог на прибыль", - заявил он.

https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785340306.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, госдума рф, андрей турчак, технологии, it-компании