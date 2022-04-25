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Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере - РИА Новости, 25.04.2022
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Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере
Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере - РИА Новости, 25.04.2022
Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере
Предлагается повысить предел годового дохода самозанятого в сфере информационных технологий, налоговый режим самозанятых хорошо себя зарекомендовал, но у многих РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:24
2022-04-25T17:24
экономика
госдума рф
андрей турчак
технологии
it-компании
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Предлагается повысить предел годового дохода самозанятого в сфере информационных технологий, налоговый режим самозанятых хорошо себя зарекомендовал, но у многих доход выше верхней планки, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.Турчак также напомнил, что в феврале в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение новой льготы по налогу на прибыль для организаций, использующих отечественные ПО и радиоэлектронику. Сейчас при поддержке правительства разрабатываются поправки ко второму чтению этого законопроекта."Сейчас мы разрабатываем масштабные налоговые послабления для всех юридических лиц, которые занимаются импортозамещением. Предлагаем ввести коэффициент 1,5 при учете расходов на приобретение российской радиоэлектроники и ПО. Это уменьшит налоговую базу таких компаний и снизит налог на прибыль", - заявил он.
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экономика, госдума рф, андрей турчак, технологии, it-компании
17:24 25.04.2022
 
Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере

Сенатор Турчак предложил повысить предел годового дохода самозанятого в IT-сфере

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Предлагается повысить предел годового дохода самозанятого в сфере информационных технологий, налоговый режим самозанятых хорошо себя зарекомендовал, но у многих доход выше верхней планки, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Мы видим что налоговый режим самозанятых хорошо себя зарекомендовал среди IT-специалистов, но у многих из них годовой доход выше "верхней планки" в 2,4 млн. Они хотят вести свою деятельность официально, но не готовы платить высокие налоги, поэтому уходят в "тень". Предлагаем правительству повысить предел годового дохода самозанятого в сфере IT" - сказал Турчак.
Турчак также напомнил, что в феврале в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение новой льготы по налогу на прибыль для организаций, использующих отечественные ПО и радиоэлектронику. Сейчас при поддержке правительства разрабатываются поправки ко второму чтению этого законопроекта.
"Сейчас мы разрабатываем масштабные налоговые послабления для всех юридических лиц, которые занимаются импортозамещением. Предлагаем ввести коэффициент 1,5 при учете расходов на приобретение российской радиоэлектроники и ПО. Это уменьшит налоговую базу таких компаний и снизит налог на прибыль", - заявил он.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:16
Турчак заявил, что России требуется еще около миллиона IT-специалистов
 
ЭкономикаГосдума РФАндрей ТурчакТехнологииIT-компании
 
 
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