https://ria.ru/20220425/dnr-1785289129.html

На освобожденной территории ДНР за неделю пострадали около 70 человек

На освобожденной территории ДНР за неделю пострадали около 70 человек - РИА Новости, 25.04.2022

На освобожденной территории ДНР за неделю пострадали около 70 человек

Почти 70 мирных жителей, включая троих детей, получили ранения за прошедшую неделю на освобожденной территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:24

2022-04-25T12:24

2022-04-25T12:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Почти 70 мирных жителей, включая троих детей, получили ранения за прошедшую неделю на освобожденной территории Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшую неделю, с 18.04 по 24.04, в СЦКК ДНР поступила информация о ранении 69 мирных жителей, в т.ч. 3 детей, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Общее число зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1244, в их числе 67 детей, уточнили в организации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк