https://ria.ru/20220425/dnr-1785249801.html

В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель

В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель - РИА Новости, 25.04.2022

В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель

За 68 дней эскалации в Донецкой народной республике погиб 81 мирный житель, ранены 357, из них 30 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:38

2022-04-25T09:38

2022-04-25T10:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. За 68 дней эскалации в Донецкой народной республике погиб 81 мирный житель, ранены 357, из них 30 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 68 дней эскалации погиб 81 мирный житель, в т.ч. ребенок, ранения различной степени тяжести получили 357 мирных жителей, включая 30 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.При этом повреждены 2635 домов, 590 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 34 медицинских учреждения, 88 образовательных учреждений, 152 объекта социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 291 объект электро-, водо- и газоснабжения, уточнили в представительстве.Украинские войска за 68 дней эскалации выпустили почти 23 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее более 2,2 тысячи раз, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 68 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирован 2231 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2015. Всего противником выпущено 22 936 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2825 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Уточняется, что под ударом украинских войск находятся Петровский район Донецка, Горловка (поселок шахты имени Ленина, поселок шахты имени Изотова), Ясиноватая, Луганское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс