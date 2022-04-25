https://ria.ru/20220425/dnr-1785249801.html
В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель
В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель - РИА Новости, 25.04.2022
В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель
За 68 дней эскалации в Донецкой народной республике погиб 81 мирный житель, ранены 357, из них 30 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:38
2022-04-25T09:38
2022-04-25T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
владимир путин
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. За 68 дней эскалации в Донецкой народной республике погиб 81 мирный житель, ранены 357, из них 30 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 68 дней эскалации погиб 81 мирный житель, в т.ч. ребенок, ранения различной степени тяжести получили 357 мирных жителей, включая 30 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.При этом повреждены 2635 домов, 590 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 34 медицинских учреждения, 88 образовательных учреждений, 152 объекта социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 291 объект электро-, водо- и газоснабжения, уточнили в представительстве.Украинские войска за 68 дней эскалации выпустили почти 23 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее более 2,2 тысячи раз, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 68 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирован 2231 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2015. Всего противником выпущено 22 936 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2825 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Уточняется, что под ударом украинских войск находятся Петровский район Донецка, Горловка (поселок шахты имени Ленина, поселок шахты имени Изотова), Ясиноватая, Луганское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс
09:38 25.04.2022 (обновлено: 10:04 25.04.2022)
В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель
В ДНР за 68 дней погиб 81 мирный житель, ранены 357 человек
ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости.
За 68 дней эскалации в Донецкой народной республике погиб 81 мирный житель, ранены 357, из них 30 детей, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 68 дней эскалации погиб 81 мирный житель, в т.ч. ребенок, ранения различной степени тяжести получили 357 мирных жителей, включая 30 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
При этом повреждены 2635 домов, 590 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 34 медицинских учреждения, 88 образовательных учреждений, 152 объекта социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 291 объект электро-, водо- и газоснабжения, уточнили в представительстве.
Украинские войска за 68 дней эскалации выпустили почти 23 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее более 2,2 тысячи раз, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 68 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирован 2231 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2015. Всего противником выпущено 22 936 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2825 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под ударом украинских войск находятся Петровский район Донецка, Горловка (поселок шахты имени Ленина, поселок шахты имени Изотова), Ясиноватая, Луганское.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
1 из 11
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
2 из 11
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
3 из 11
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
4 из 11
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
5 из 11
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
6 из 11
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
7 из 11
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
8 из 11
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
9 из 11
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
10 из 11
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
11 из 11
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.
1 из 11
За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.
2 из 11
Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.
3 из 11
Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.
4 из 11
Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.
5 из 11
Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.
6 из 11
Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.
7 из 11
Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.
8 из 11
В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.
9 из 11
Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.
10 из 11
Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.
11 из 11
Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.