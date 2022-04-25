https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html

МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов

МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022

МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов

Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:15

2022-04-25T17:15

2022-04-25T17:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет федерации рф

москва

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Наряду с введением санкций, излюбленным методом наказания Москвы стали высылки дипломатов. Это началось не 23 февраля, а значительно раньше. Но с начала специальной военной операции на Украине из 28 стран запада было выслано около 400 сотрудников загранучреждений", - сказал Иванов в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785351284.html

москва

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, москва, украина