https://ria.ru/20220425/diplomaty-1785357490.html
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:15
2022-04-25T17:15
2022-04-25T17:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
москва
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Наряду с введением санкций, излюбленным методом наказания Москвы стали высылки дипломатов. Это началось не 23 февраля, а значительно раньше. Но с начала специальной военной операции на Украине из 28 стран запада было выслано около 400 сотрудников загранучреждений", - сказал Иванов в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785351284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, москва, украина
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
МИД: около 400 российских дипломатов были высланы из 28 стран с начала спецоперации