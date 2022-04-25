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МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022
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МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2022
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов
Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:15
2022-04-25T17:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Наряду с введением санкций, излюбленным методом наказания Москвы стали высылки дипломатов. Это началось не 23 февраля, а значительно раньше. Но с начала специальной военной операции на Украине из 28 стран запада было выслано около 400 сотрудников загранучреждений", - сказал Иванов в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
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москва
украина
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, москва, украина
17:15 25.04.2022
 
МИД: с начала спецоперации из 28 стран выслали 400 российских дипломатов

МИД: около 400 российских дипломатов были высланы из 28 стран с начала спецоперации

© AFP 2022 / Josh EdelsonЗдание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / Josh Edelson
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Порядка 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной военной операции РФ на Украине, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Наряду с введением санкций, излюбленным методом наказания Москвы стали высылки дипломатов. Это началось не 23 февраля, а значительно раньше. Но с начала специальной военной операции на Украине из 28 стран запада было выслано около 400 сотрудников загранучреждений", - сказал Иванов в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
16:53
МИД пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФМоскваУкраина
 
 
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