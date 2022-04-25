https://ria.ru/20220425/deti-1785343466.html
Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве
Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 25.04.2022
Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве
Международный детский культурный форум впервые пройдет с 24 по 28 августа на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:34
2022-04-25T16:34
2022-04-25T16:34
культура
ольга любимова
алла манилова
киностудия имени м. горького
союзмультфильм
россия
юлиана слащева
форум
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международный детский культурный форум впервые пройдет с 24 по 28 августа на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Программу первого Международного детского культурного форума, его цели и задачи обсудили на совещании министр культуры Ольга Любимова, заместители министра культуры Алла Манилова и Ольга Ярилова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и другие.Любимова подчеркнула, что детский культурный форум "станет эффективной площадкой общественно-профессионального обсуждения, выработки позиции по самым актуальным вопросам, мировым трендам образования".По ее словам, программа форума будет состоять из фестивальной и деловой части, секций по направлениям, панельных дискуссий, встреч с ведущими деятелями культуры, мастер-классов, экскурсий. К участию приглашаются делегации из России и дружественных стран."В мероприятиях также примут участие представители органов государственной и муниципальной власти, руководители образовательных организаций и учреждений культуры, представители родительских и бизнес-сообществ. В рамках деловой программы планируется обсудить вопросы духовно-нравственного развития детей, представить лучшие практики работы учреждений культуры с детской аудиторией", - подчеркнула Любимова.Говоря о программе форума, Слащева дополнила, что ее разделят на четрые основных формата: "взрослые – взрослым, дети – детям, дети – взрослым, взрослые – детям"."Детский культурный форум станет местом встречи юных талантов, полных идей, энергии и стремления расти и развиваться, находить новых друзей, творить и создавать новое", — заключила Слащева.
https://ria.ru/20220420/prostokvashino-1784429661.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольга любимова, алла манилова, киностудия имени м. горького, союзмультфильм, россия, юлиана слащева, форум, дети, новости культуры
Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве
Международный детский культурный форум впервые пройдёт с 24 по 28 августа в Москве
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международный детский культурный форум впервые пройдет с 24 по 28 августа на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Программу первого Международного детского культурного форума, его цели и задачи обсудили на совещании министр культуры Ольга Любимова, заместители министра культуры Алла Манилова и Ольга Ярилова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и другие.
Любимова подчеркнула, что детский культурный форум "станет эффективной площадкой общественно-профессионального обсуждения, выработки позиции по самым актуальным вопросам, мировым трендам образования".
"Целью форума являются выявление и признание талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, а также открытие новых возможностей для межкультурного диалога и демонстрации достижений культуры России среди самых маленьких деятелей искусства", — цитирует пресс-служба Любимову.
По ее словам, программа форума будет состоять из фестивальной и деловой части, секций по направлениям, панельных дискуссий, встреч с ведущими деятелями культуры, мастер-классов, экскурсий. К участию приглашаются делегации из России и дружественных стран.
"В мероприятиях также примут участие представители органов государственной и муниципальной власти, руководители образовательных организаций и учреждений культуры, представители родительских и бизнес-сообществ. В рамках деловой программы планируется обсудить вопросы духовно-нравственного развития детей, представить лучшие практики работы учреждений культуры с детской аудиторией", - подчеркнула Любимова.
Говоря о программе форума, Слащева дополнила, что ее разделят на четрые основных формата: "взрослые – взрослым, дети – детям, дети – взрослым, взрослые – детям".
"Детский культурный форум станет местом встречи юных талантов, полных идей, энергии и стремления расти и развиваться, находить новых друзей, творить и создавать новое", — заключила Слащева.