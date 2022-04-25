https://ria.ru/20220425/deti-1785343466.html

Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве

Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 25.04.2022

Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве

Международный детский культурный форум впервые пройдет с 24 по 28 августа на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:34

2022-04-25T16:34

2022-04-25T16:34

культура

ольга любимова

алла манилова

киностудия имени м. горького

союзмультфильм

россия

юлиана слащева

форум

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международный детский культурный форум впервые пройдет с 24 по 28 августа на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Программу первого Международного детского культурного форума, его цели и задачи обсудили на совещании министр культуры Ольга Любимова, заместители министра культуры Алла Манилова и Ольга Ярилова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и другие.Любимова подчеркнула, что детский культурный форум "станет эффективной площадкой общественно-профессионального обсуждения, выработки позиции по самым актуальным вопросам, мировым трендам образования".По ее словам, программа форума будет состоять из фестивальной и деловой части, секций по направлениям, панельных дискуссий, встреч с ведущими деятелями культуры, мастер-классов, экскурсий. К участию приглашаются делегации из России и дружественных стран."В мероприятиях также примут участие представители органов государственной и муниципальной власти, руководители образовательных организаций и учреждений культуры, представители родительских и бизнес-сообществ. В рамках деловой программы планируется обсудить вопросы духовно-нравственного развития детей, представить лучшие практики работы учреждений культуры с детской аудиторией", - подчеркнула Любимова.Говоря о программе форума, Слащева дополнила, что ее разделят на четрые основных формата: "взрослые – взрослым, дети – детям, дети – взрослым, взрослые – детям"."Детский культурный форум станет местом встречи юных талантов, полных идей, энергии и стремления расти и развиваться, находить новых друзей, творить и создавать новое", — заключила Слащева.

https://ria.ru/20220420/prostokvashino-1784429661.html

https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ольга любимова, алла манилова, киностудия имени м. горького, союзмультфильм, россия, юлиана слащева, форум, дети, новости культуры