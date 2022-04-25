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СК завел дело на украинского военного, изнасиловавшего пленную в Мариуполе - РИА Новости, 25.04.2022
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https://ria.ru/20220425/delo-1785360518.html
СК завел дело на украинского военного, изнасиловавшего пленную в Мариуполе
СК завел дело на украинского военного, изнасиловавшего пленную в Мариуполе - РИА Новости, 25.04.2022
СК завел дело на украинского военного, изнасиловавшего пленную в Мариуполе
Российские следователи привлекли к уголовной ответственности старшего лейтенанта морской пехоты ВСУ Сергея Батынского, который в Мариуполе изнасиловал пленную... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:26
2022-04-25T21:27
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские следователи привлекли к уголовной ответственности старшего лейтенанта морской пехоты ВСУ Сергея Батынского, который в Мариуполе изнасиловал пленную женщину и застрелил мужчину, пытавшегося ее защитить."Военные следственные органы &lt;...&gt; возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского", — рассказали в СК.Подозреваемого задержали, ему вменяется жестокое обращение с гражданским населением.По данным следствия, в начале апреля в Мариуполе украинские военные задержали двух мирных граждан на велосипеде, проезжавших мимо блокпоста. Гражданские представились мужем и женой. Несмотря на то, что у них были украинские паспорта с пропиской в Мариуполе, их решили поместить в подвал.Позже, будучи пьяным, Батынский вывел женщину и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Мужчину, который попытался спасти потерпевшую, фигурант застрелил.Лейтенант признал свою вину, случившееся подтвердили и другие военнослужащие.В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Батынский нарушил требования Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые гарантируют женщинам защиту от изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы покушений на их нравственность.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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происшествия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
17:26 25.04.2022 (обновлено: 21:27 25.04.2022)
 
СК завел дело на украинского военного, изнасиловавшего пленную в Мариуполе

Лейтенанта ВСУ задержали за убийство жителя Мариуполя и изнасилование его жены

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМариуполь после отступления ВСУ
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мариуполь после отступления ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские следователи привлекли к уголовной ответственности старшего лейтенанта морской пехоты ВСУ Сергея Батынского, который в Мариуполе изнасиловал пленную женщину и застрелил мужчину, пытавшегося ее защитить.
"Военные следственные органы <...> возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского", — рассказали в СК.
Подозреваемого задержали, ему вменяется жестокое обращение с гражданским населением.
По данным следствия, в начале апреля в Мариуполе украинские военные задержали двух мирных граждан на велосипеде, проезжавших мимо блокпоста. Гражданские представились мужем и женой. Несмотря на то, что у них были украинские паспорта с пропиской в Мариуполе, их решили поместить в подвал.
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Позже, будучи пьяным, Батынский вывел женщину и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Мужчину, который попытался спасти потерпевшую, фигурант застрелил.
Лейтенант признал свою вину, случившееся подтвердили и другие военнослужащие.
В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Батынский нарушил требования Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые гарантируют женщинам защиту от изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы покушений на их нравственность.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияМариупольСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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