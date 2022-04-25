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Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона - РИА Новости, 25.04.2022
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Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона
Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона - РИА Новости, 25.04.2022
Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона
Более 60% французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон получил большинство в Национальном собрании после парламентских выборов в стране в июне,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T04:48
2022-04-25T13:29
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
жан-люк меланшон
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Более 60% французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон получил большинство в Национальном собрании после парламентских выборов в стране в июне, свидетельствуют данные опроса OpinionWay для телеканала CNews и радиостанции Europe1.Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон переизбирался на этот пост: во втором туре выборов главы государства он набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,45% после завершения подсчета.Опрос был проведен среди примерно 1,3 тысячи избирателей с помощью онлайн-анкеты в воскресенье после 20.00 (21.00 мск), когда были опубликованы первые результаты второго тура выборов, согласно которым Макрон одерживал победу. Результаты опроса следует интерпретировать с учетом пределов неопределенности: не более 1,2-2,7 для выборки из 1,3 тысячи респондентов.Против парламентского большинства Макрона высказались 63% участников, за - 35%, еще 2% затруднились ответить. Респондентам, высказавшимся против, также был задан вопрос, кого бы они хотели видеть премьер-министром: 46% высказались за кандидатуру Ле Пен, 44% - за кандидатуру лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, еще 8% хотели бы видеть премьер-министром кандидата в президенты в первом туре от партии "Республиканцы" Валери Пекресс.На вопрос, удовлетворены ли они результатами второго тура выборов, 49% респондентов дали положительный ответ. Столько же процентов участников опроса оказались неудовлетворены результатами.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Оно проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84%, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
https://ria.ru/20220425/bayden-1785232938.html
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, выборы президента франции — 2022
04:48 25.04.2022 (обновлено: 13:29 25.04.2022)
 
Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона

Опрос OpinionWay: 63% французов не хотят, чтобы у Макрона было парламентское большинство

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Более 60% французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон получил большинство в Национальном собрании после парламентских выборов в стране в июне, свидетельствуют данные опроса OpinionWay для телеканала CNews и радиостанции Europe1.
Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон переизбирался на этот пост: во втором туре выборов главы государства он набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,45% после завершения подсчета.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 02:52
Байден поздравил Макрона с переизбранием
Опрос был проведен среди примерно 1,3 тысячи избирателей с помощью онлайн-анкеты в воскресенье после 20.00 (21.00 мск), когда были опубликованы первые результаты второго тура выборов, согласно которым Макрон одерживал победу. Результаты опроса следует интерпретировать с учетом пределов неопределенности: не более 1,2-2,7 для выборки из 1,3 тысячи респондентов.
Против парламентского большинства Макрона высказались 63% участников, за - 35%, еще 2% затруднились ответить. Респондентам, высказавшимся против, также был задан вопрос, кого бы они хотели видеть премьер-министром: 46% высказались за кандидатуру Ле Пен, 44% - за кандидатуру лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, еще 8% хотели бы видеть премьер-министром кандидата в президенты в первом туре от партии "Республиканцы" Валери Пекресс.
"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции
© AP Photo / Lewis Joly

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.

Президент Франции Эммануэль Макрон
1 из 10

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.

© AP Photo / Lewis Joly
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.

Сторонники Эммануэля Макрона, после объявления результатов выборов во Франции
2 из 10

В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после выборов президента Франции
3 из 10

Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
© AP Photo / Bob Edme

Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.

Член избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после выборов президента Франции
4 из 10

Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.

© AP Photo / Bob Edme
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.

Сторонники Эммануэля Макрона в Париже, после объявления результатов выборов во Франции
5 из 10

После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AP Photo / Lewis Joly

Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.

Эммануэль Макрон празднует победу на президентских выборах во Франции на Марсовом поле в Париже
6 из 10

Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.

© AP Photo / Lewis Joly
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.

Эммануэль Макрон со сторонниками, после объявления результатов выборов во Франции
7 из 10

Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Эммануэль Макрон и его жена Брижит на Марсовом поле в Париже.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон после переизбрания на Марсовом поле в Париже
8 из 10

Эммануэль Макрон и его жена Брижит на Марсовом поле в Париже.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

Победитель пообещал быть президентом для всех французов.

Сторонники Эммануэля Макрона в Париже, после объявления результатов выборов во Франции
9 из 10

Победитель пообещал быть президентом для всех французов.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.

Сторонники Эммануэля Макрона на Марсовом поле в Париже, после объявления результатов выборов во Франции
10 из 10

"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
1 из 10

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.

© AP Photo / Lewis Joly
2 из 10

В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
3 из 10

Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
4 из 10

Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.

© AP Photo / Bob Edme
5 из 10

После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
6 из 10

Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.

© AP Photo / Lewis Joly
7 из 10

Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
8 из 10

Эммануэль Макрон и его жена Брижит на Марсовом поле в Париже.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
9 из 10

Победитель пообещал быть президентом для всех французов.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
10 из 10

"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
На вопрос, удовлетворены ли они результатами второго тура выборов, 49% респондентов дали положительный ответ. Столько же процентов участников опроса оказались неудовлетворены результатами.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Оно проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84%, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 21:19
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенЖан-Люк МеланшонФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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