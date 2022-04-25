https://ria.ru/20220425/bolshinstvo-1785234704.html

Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона

Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона - РИА Новости, 25.04.2022

Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона

Более 60% французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон получил большинство в Национальном собрании после парламентских выборов в стране в июне,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T04:48

2022-04-25T04:48

2022-04-25T13:29

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

жан-люк меланшон

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Более 60% французов не хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон получил большинство в Национальном собрании после парламентских выборов в стране в июне, свидетельствуют данные опроса OpinionWay для телеканала CNews и радиостанции Europe1.Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон переизбирался на этот пост: во втором туре выборов главы государства он набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,45% после завершения подсчета.Опрос был проведен среди примерно 1,3 тысячи избирателей с помощью онлайн-анкеты в воскресенье после 20.00 (21.00 мск), когда были опубликованы первые результаты второго тура выборов, согласно которым Макрон одерживал победу. Результаты опроса следует интерпретировать с учетом пределов неопределенности: не более 1,2-2,7 для выборки из 1,3 тысячи респондентов.Против парламентского большинства Макрона высказались 63% участников, за - 35%, еще 2% затруднились ответить. Респондентам, высказавшимся против, также был задан вопрос, кого бы они хотели видеть премьер-министром: 46% высказались за кандидатуру Ле Пен, 44% - за кандидатуру лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, еще 8% хотели бы видеть премьер-министром кандидата в президенты в первом туре от партии "Республиканцы" Валери Пекресс.На вопрос, удовлетворены ли они результатами второго тура выборов, 49% респондентов дали положительный ответ. Столько же процентов участников опроса оказались неудовлетворены результатами.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Оно проходит в два тура, первый состоялся 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84%, лидер "Национального объединения" - 23,15%.

https://ria.ru/20220425/bayden-1785232938.html

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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, франция, выборы президента франции — 2022