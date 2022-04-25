Большинство французов против парламентского большинства для партии Макрона

Опрос OpinionWay: 63% французов не хотят, чтобы у Макрона было парламентское большинство
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.
В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.
В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.
Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.
Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.
Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.
Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.
После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.
После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.
Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.
Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.
Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.
Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.
Победитель пообещал быть президентом для всех французов.
Победитель пообещал быть президентом для всех французов.
"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.
"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.
В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.
Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.
Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.
После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.
Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.
Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.
Победитель пообещал быть президентом для всех французов.
"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.