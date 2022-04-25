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"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции - РИА Новости, 25.04.2022
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"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции
"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции - РИА Новости, 25.04.2022
"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства и остается хозяином Елисейского дворца еще на один срок. Подсчет РИА Новости, 25.04.2022
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фото
выборы
эммануэль макрон
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства и остается хозяином Елисейского дворца еще на один срок. Подсчет голосов и выступление лидера перед сторонниками — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, выборы, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022, париж
13:00 25.04.2022 (обновлено: 16:40 25.04.2022)
 

"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции

Читать ria.ru в
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства и остается хозяином Елисейского дворца еще на один срок. Подсчет голосов и выступление лидера перед сторонниками — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Lewis Joly

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.

Президент Франции Эммануэль Макрон
1 из 10

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, которое проходит в два тура.

© AP Photo / Lewis Joly
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.

Сторонники Эммануэля Макрона, после объявления результатов выборов во Франции
2 из 10

В решающем втором туре Эммануэль Макрон набрал 58,55 процента голосов, тогда как его соперница, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен — 41,45 процента.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после выборов президента Франции
3 из 10

Явка на этот раз составила 63,23 процента, это меньше, чем в 2017 году, — тогда было 65,3 процента.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
© AP Photo / Bob Edme

Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.

Член избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после выборов президента Франции
4 из 10

Официально об итогах выборов объявит 27 апреля председатель Конституционного суда Франции.

© AP Photo / Bob Edme
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.

Сторонники Эммануэля Макрона в Париже, после объявления результатов выборов во Франции
5 из 10

После объявления первых результатов Эммануэль Макрон приехал на Марсово поле, где уже собрались его сторонники.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AP Photo / Lewis Joly

Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.

Эммануэль Макрон празднует победу на президентских выборах во Франции на Марсовом поле в Париже
6 из 10

Макрон поблагодарил всех, кто отдал ему свои голоса.

© AP Photo / Lewis Joly
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.

Эммануэль Макрон со сторонниками, после объявления результатов выборов во Франции
7 из 10

Макрон признал, что многие французы голосовали за него не чтобы поддержать его идеи, а чтобы победа не досталась крайне правым.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Эммануэль Макрон и его жена Брижит на Марсовом поле в Париже.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон после переизбрания на Марсовом поле в Париже
8 из 10

Эммануэль Макрон и его жена Брижит на Марсовом поле в Париже.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

Победитель пообещал быть президентом для всех французов.

Сторонники Эммануэля Макрона в Париже, после объявления результатов выборов во Франции
9 из 10

Победитель пообещал быть президентом для всех французов.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.

Сторонники Эммануэля Макрона на Марсовом поле в Париже, после объявления результатов выборов во Франции
10 из 10

"Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений", — сказал Макрон.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
 
ФотоВыборыЭммануэль МакронВыборы президента Франции — 2022Париж
 
 
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