https://ria.ru/20220425/makron-1785274737.html

"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции

"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции - РИА Новости, 25.04.2022

"Предстоящие годы не будут спокойными": Макрон выиграл выборы во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства и остается хозяином Елисейского дворца еще на один срок. Подсчет РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:00

2022-04-25T13:00

2022-04-25T16:40

фото

выборы

эммануэль макрон

выборы президента франции — 2022

париж

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства и остается хозяином Елисейского дворца еще на один срок. Подсчет голосов и выступление лидера перед сторонниками — в фотоленте Ria.ru.

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