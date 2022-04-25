Рейтинг@Mail.ru
В Курской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/bespilotnik-1785248335.html
В Курской области сбили два украинских беспилотника
В Курской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.04.2022
В Курской области сбили два украинских беспилотника
В Курской области военные сбили два украинских дрона, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:33
2022-04-25T10:46
курская область
происшествия
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/77/1548087738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac725ea6c81e4eeedd38108f19928327.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Курской области военные сбили два украинских дрона, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Старовойт отметил, что никто не пострадал, разрушений нет, "ситуация полностью контролируется".Это уже не первый инцидент после начала российской специальной операции на Украине. Так, по данным СК, 23 апреля из минометных и артиллерийских орудий со стороны Украины подверглись прицельному обстрелу сотрудники пограничного управления ФСБ в пункте пропуска "Теткино" Курской области.В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112308.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/77/1548087738_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bbea0da13a9ff0f7954f31fb8fbb15b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, роман старовойт
09:33 25.04.2022 (обновлено: 10:46 25.04.2022)
 
В Курской области сбили два украинских беспилотника

Глава Курской области заявил, что в селе Боровское сбили два украинских беспилотника

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Курской области военные сбили два украинских дрона, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника", — говорится в публикации.

Старовойт отметил, что никто не пострадал, разрушений нет, "ситуация полностью контролируется".
Это уже не первый инцидент после начала российской специальной операции на Украине. Так, по данным СК, 23 апреля из минометных и артиллерийских орудий со стороны Украины подверглись прицельному обстрелу сотрудники пограничного управления ФСБ в пункте пропуска "Теткино" Курской области.
В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская ПВО за день уничтожила три украинских беспилотника
 
Курская областьПроисшествияРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала