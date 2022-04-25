https://ria.ru/20220425/bespilotnik-1785248335.html

В Курской области сбили два украинских беспилотника

В Курской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.04.2022

В Курской области сбили два украинских беспилотника

В Курской области военные сбили два украинских дрона, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:33

2022-04-25T09:33

2022-04-25T10:46

курская область

происшествия

роман старовойт

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Курской области военные сбили два украинских дрона, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Старовойт отметил, что никто не пострадал, разрушений нет, "ситуация полностью контролируется".Это уже не первый инцидент после начала российской специальной операции на Украине. Так, по данным СК, 23 апреля из минометных и артиллерийских орудий со стороны Украины подверглись прицельному обстрелу сотрудники пограничного управления ФСБ в пункте пропуска "Теткино" Курской области.В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112308.html

курская область

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Екатерина Зайцева

курская область, происшествия, роман старовойт