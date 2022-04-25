09:33 25.04.2022 (обновлено: 10:46 25.04.2022)
В Курской области сбили два украинских беспилотника
Глава Курской области заявил, что в селе Боровское сбили два украинских беспилотника
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Курской области военные сбили два украинских дрона, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника", — говорится в публикации.
Старовойт отметил, что никто не пострадал, разрушений нет, "ситуация полностью контролируется".
Это уже не первый инцидент после начала российской специальной операции на Украине. Так, по данным СК, 23 апреля из минометных и артиллерийских орудий со стороны Украины подверглись прицельному обстрелу сотрудники пограничного управления ФСБ в пункте пропуска "Теткино" Курской области.
В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.