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В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным - РИА Новости, 25.04.2022
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В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным
В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным
Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:54
2022-04-25T10:13
в мире
россия
азербайджан
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баку
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, "которая выводит двусторонние отношения на новый уровень". "Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации", - сказал Гончар.Он подчеркнул, что документ охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия (в том числе в топливно-энергетической и финансовой сферах).Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара &gt;&gt;
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в мире, россия, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), баку, москва
09:54 25.04.2022 (обновлено: 10:13 25.04.2022)
 
В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным

Глава департамента МИД Гончар назвал повышение уровня отношений с Баку закономерным

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на город со смотровой площадки в Баку
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на город со смотровой площадки в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, "которая выводит двусторонние отношения на новый уровень". "Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации", - сказал Гончар.
Он подчеркнул, что документ охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия (в том числе в топливно-энергетической и финансовой сферах).
"Сама логика и интенсивность российско-азербайджанского сотрудничества подвела нас к закономерному повышению уровня двусторонних отношений. Весьма символично, что Декларация о союзническом взаимодействии подписана в 30-летний юбилейный год установления дипотношений", - резюмировал дипломат.
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