09:54 25.04.2022 (обновлено: 10:13 25.04.2022)
В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным
Глава департамента МИД Гончар назвал повышение уровня отношений с Баку закономерным
Вид на город со смотровой площадки в Баку. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, "которая выводит двусторонние отношения на новый уровень". "Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации", - сказал Гончар.
Он подчеркнул, что документ охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия (в том числе в топливно-энергетической и финансовой сферах).
"Сама логика и интенсивность российско-азербайджанского сотрудничества подвела нас к закономерному повышению уровня двусторонних отношений. Весьма символично, что Декларация о союзническом взаимодействии подписана в 30-летний юбилейный год установления дипотношений", - резюмировал дипломат.