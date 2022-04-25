https://ria.ru/20220425/azerbaydzhan-1785252862.html

В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным

В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД назвали повышение уровня отношений с Азербайджаном закономерным

Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:54

2022-04-25T09:54

2022-04-25T10:13

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, "которая выводит двусторонние отношения на новый уровень". "Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации", - сказал Гончар.Он подчеркнул, что документ охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия (в том числе в топливно-энергетической и финансовой сферах).Читайте полный текст интервью директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дениса Гончара >>

https://ria.ru/20220422/baku-1784691828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), баку, москва