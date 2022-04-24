Австрия не захотела видеть Украины в ЕС

10:50 24.04.2022 (обновлено: 11:05 24.04.2022)
Австрия выступила против вступления Украины в ЕС
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз
© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
"Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества", — сказал политик, призвав к большей гибкости.
Он напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник для начала переговоров, первую часть ответов Зеленский уже отправил в Брюссель.