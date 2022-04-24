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Австрия выступила против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 24.04.2022
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Австрия не захотела видеть Украины в ЕС
Австрия выступила против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 24.04.2022
Австрия не захотела видеть Украины в ЕС
Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T10:50
2022-04-24T11:05
в мире
украина
евросоюз
австрия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.Он напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник для начала переговоров, первую часть ответов Зеленский уже отправил в Брюссель.
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в мире, украина, евросоюз, австрия
10:50 24.04.2022 (обновлено: 11:05 24.04.2022)
 
Австрия выступила против вступления Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

"Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества", — сказал политик, призвав к большей гибкости.

Он напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник для начала переговоров, первую часть ответов Зеленский уже отправил в Брюссель.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 22:38
Офис Зеленского заявил, что Украина уже заполнила опросник о членстве в ЕС
 
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