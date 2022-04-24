https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153156.html

Австрия не захотела видеть Украины в ЕС

Австрия выступила против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 24.04.2022

Австрия не захотела видеть Украины в ЕС

Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T10:50

2022-04-24T10:50

2022-04-24T11:05

в мире

украина

евросоюз

австрия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.Он напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру опросник для начала переговоров, первую часть ответов Зеленский уже отправил в Брюссель.

https://ria.ru/20220417/oprosnik-1784008621.html

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австрия

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, евросоюз, австрия