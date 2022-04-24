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Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153001.html
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ - РИА Новости, 24.04.2022
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T10:46
2022-04-24T11:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ старший лейтенант Игорь Оленчук с повреждением правой нижней конечности. Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили. 16 апреля он получил ранение и был оставлен своими товарищами", - рассказал в опубликованном ведомством видео командир медотряда ВДВ.У офицера образовалась гангрена ноги, ему провели операцию, которая длилась порядка 3,5 часов в полевых условиях.Как подчеркнул медик, несмотря на то, что офицер Украины представляет противоборствующую сторону, российские военные и медики гуманно относятся ко всем, кто к ним попадает.По словам самого украинского офицера, все, кто был с ним рядом из военных Украины, разбежались, хотя он, будучи раненым, кричал и просил его забрать."Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне – держись и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия", - сообщил Оленчук.Его сначала привезли на бронемашине в расположение части, оказали первую помощь, ставили капельницы. Потом отправили в полевую больницу, затем вертолётом в медицинский отряд."Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала", - говорит украинский военнослужащий.Офицеру дали связаться по смартфону с 15-летнем сыном, которому он рассказал, что с ним все в порядке, он жив и находится в безопасности у российской стороны.
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785146304.html
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в мире, признание днр и лнр в россии
10:46 24.04.2022 (обновлено: 11:11 24.04.2022)
 
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ

Минобороны опубликовало кадры спасения тяжелораненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ старший лейтенант Игорь Оленчук с повреждением правой нижней конечности. Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили. 16 апреля он получил ранение и был оставлен своими товарищами", - рассказал в опубликованном ведомством видео командир медотряда ВДВ.
У офицера образовалась гангрена ноги, ему провели операцию, которая длилась порядка 3,5 часов в полевых условиях.
Как подчеркнул медик, несмотря на то, что офицер Украины представляет противоборствующую сторону, российские военные и медики гуманно относятся ко всем, кто к ним попадает.
По словам самого украинского офицера, все, кто был с ним рядом из военных Украины, разбежались, хотя он, будучи раненым, кричал и просил его забрать.
"Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне – держись и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия", - сообщил Оленчук.
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
09:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке
Его сначала привезли на бронемашине в расположение части, оказали первую помощь, ставили капельницы. Потом отправили в полевую больницу, затем вертолётом в медицинский отряд.
"Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала", - говорит украинский военнослужащий.
Офицеру дали связаться по смартфону с 15-летнем сыном, которому он рассказал, что с ним все в порядке, он жив и находится в безопасности у российской стороны.
Освобожденный Мариуполь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

Мальчик пожимает руку бойцу полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь, на территории которого укрылись остатки формирования националистов
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

Дети качаются на качелях во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушенный дом и остатки сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

Жители идут по улице в Левобережном районе Мариуполя
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Множество домов в городе разрушено.

Житель в Левобережном районе Мариуполя
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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