https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153001.html

Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ

Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ - РИА Новости, 24.04.2022

Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ

Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T10:46

2022-04-24T10:46

2022-04-24T11:11

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ старший лейтенант Игорь Оленчук с повреждением правой нижней конечности. Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили. 16 апреля он получил ранение и был оставлен своими товарищами", - рассказал в опубликованном ведомством видео командир медотряда ВДВ.У офицера образовалась гангрена ноги, ему провели операцию, которая длилась порядка 3,5 часов в полевых условиях.Как подчеркнул медик, несмотря на то, что офицер Украины представляет противоборствующую сторону, российские военные и медики гуманно относятся ко всем, кто к ним попадает.По словам самого украинского офицера, все, кто был с ним рядом из военных Украины, разбежались, хотя он, будучи раненым, кричал и просил его забрать."Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне – держись и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия", - сообщил Оленчук.Его сначала привезли на бронемашине в расположение части, оказали первую помощь, ставили капельницы. Потом отправили в полевую больницу, затем вертолётом в медицинский отряд."Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала", - говорит украинский военнослужащий.Офицеру дали связаться по смартфону с 15-летнем сыном, которому он рассказал, что с ним все в порядке, он жив и находится в безопасности у российской стороны.

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785146304.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии