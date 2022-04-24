https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153001.html
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ - РИА Новости, 24.04.2022
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T10:46
2022-04-24T10:46
2022-04-24T11:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ старший лейтенант Игорь Оленчук с повреждением правой нижней конечности. Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили. 16 апреля он получил ранение и был оставлен своими товарищами", - рассказал в опубликованном ведомством видео командир медотряда ВДВ.У офицера образовалась гангрена ноги, ему провели операцию, которая длилась порядка 3,5 часов в полевых условиях.Как подчеркнул медик, несмотря на то, что офицер Украины представляет противоборствующую сторону, российские военные и медики гуманно относятся ко всем, кто к ним попадает.По словам самого украинского офицера, все, кто был с ним рядом из военных Украины, разбежались, хотя он, будучи раненым, кричал и просил его забрать."Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне – держись и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия", - сообщил Оленчук.Его сначала привезли на бронемашине в расположение части, оказали первую помощь, ставили капельницы. Потом отправили в полевую больницу, затем вертолётом в медицинский отряд."Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала", - говорит украинский военнослужащий.Офицеру дали связаться по смартфону с 15-летнем сыном, которому он рассказал, что с ним все в порядке, он жив и находится в безопасности у российской стороны.
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785146304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
10:46 24.04.2022 (обновлено: 11:11 24.04.2022)
Минобороны показало кадры спасения раненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
Минобороны опубликовало кадры спасения тяжелораненого офицера ВСУ военнослужащими ВДВ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру войск Украины, которого бросили свои при отступлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ
старший лейтенант Игорь Оленчук с повреждением правой нижней конечности. Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили. 16 апреля он получил ранение и был оставлен своими товарищами", - рассказал в опубликованном ведомством видео командир медотряда ВДВ
.
У офицера образовалась гангрена ноги, ему провели операцию, которая длилась порядка 3,5 часов в полевых условиях.
Как подчеркнул медик, несмотря на то, что офицер Украины
представляет противоборствующую сторону, российские военные и медики гуманно относятся ко всем, кто к ним попадает.
По словам самого украинского офицера, все, кто был с ним рядом из военных Украины, разбежались, хотя он, будучи раненым, кричал и просил его забрать.
"Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне – держись и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия", - сообщил Оленчук.
Его сначала привезли на бронемашине в расположение части, оказали первую помощь, ставили капельницы. Потом отправили в полевую больницу, затем вертолётом в медицинский отряд.
"Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала", - говорит украинский военнослужащий.
Офицеру дали связаться по смартфону с 15-летнем сыном, которому он рассказал, что с ним все в порядке, он жив и находится в безопасности у российской стороны.
Освобожденный Мариуполь
1 из 13
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
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Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
3 из 13
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
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Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
5 из 13
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
6 из 13
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
7 из 13
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
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Множество домов в городе разрушено.
9 из 13
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
10 из 13
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
11 из 13
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.
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Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
13 из 13
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.
1 из 13
Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.
2 из 13
Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.
3 из 13
Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.
4 из 13
Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.
5 из 13
Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.
6 из 13
Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
7 из 13
Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.
8 из 13
Множество домов в городе разрушено.
9 из 13
Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.
10 из 13
За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.
11 из 13
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.
12 из 13
Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.
13 из 13
Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.