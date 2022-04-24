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Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 24.04.2022

Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:37

2022-04-24T09:37

2022-04-24T10:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

изюм (город)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, в города Купянск и Изюм Харьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 160 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - сказали в министерстве.В частности, в город Купянск Харьковской области военные привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан. В перечень доставленных товаров вошли крупы, сахар, сгущенное молоко.В настоящее время в городе ведутся работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.В город Изюм Харьковской области доставлена гуманитарная помощь общим весом более 100 тонн. В то числе привезли тушенку, крупы, муку, средства личной гигиены, подгузники для детей, сладости, питьевую воду и канцелярские принадлежности.

харьковская область

изюм (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доставка гуманитарной помощи в Харьковскую область Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. 2022-04-24T09:37 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, харьковская область, изюм (город), признание днр и лнр в россии