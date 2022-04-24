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Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 24.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785148179.html
Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 24.04.2022
Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:37
2022-04-24T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
изюм (город)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, в города Купянск и Изюм Харьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 160 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - сказали в министерстве.В частности, в город Купянск Харьковской области военные привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан. В перечень доставленных товаров вошли крупы, сахар, сгущенное молоко.В настоящее время в городе ведутся работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.В город Изюм Харьковской области доставлена гуманитарная помощь общим весом более 100 тонн. В то числе привезли тушенку, крупы, муку, средства личной гигиены, подгузники для детей, сладости, питьевую воду и канцелярские принадлежности.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
Доставка гуманитарной помощи в Харьковскую область
Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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в мире, харьковская область, изюм (город), признание днр и лнр в россии
09:37 24.04.2022 (обновлено: 10:28 24.04.2022)
 
Российские военные доставили более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили более 160 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям Купянска и Изюма Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, в города Купянск и Изюм Харьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 160 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - сказали в министерстве.
В частности, в город Купянск Харьковской области военные привезли более 60 тонн продуктов, в том числе 2 тысячи куличей и освященные яйца для местных храмов и их прихожан. В перечень доставленных товаров вошли крупы, сахар, сгущенное молоко.
В настоящее время в городе ведутся работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, воду для жителей подвозят в цистернах.
В город Изюм Харьковской области доставлена гуманитарная помощь общим весом более 100 тонн. В то числе привезли тушенку, крупы, муку, средства личной гигиены, подгузники для детей, сладости, питьевую воду и канцелярские принадлежности.
Освобожденный Мариуполь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

Мальчик пожимает руку бойцу полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь, на территории которого укрылись остатки формирования националистов
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

Дети качаются на качелях во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушенный дом и остатки сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

Жители идут по улице в Левобережном районе Мариуполя
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Множество домов в городе разрушено.

Житель в Левобережном районе Мариуполя
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
 
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