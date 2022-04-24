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СМИ: Болгарию раздирают противоречия из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2022
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СМИ: Болгарию раздирают противоречия из-за поставок оружия Украине
СМИ: Болгарию раздирают противоречия из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: Болгарию раздирают противоречия из-за поставок оружия Украине
Болгарию раздирают внутренние противоречия по вопросу поставок оружия Украине, утверждает агентство Bloomberg. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T04:47
2022-04-24T04:47
в мире
болгария
украина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Болгарию раздирают внутренние противоречия по вопросу поставок оружия Украине, утверждает агентство Bloomberg.София, несмотря на активно звучащие в Европе призывы поставлять тяжелое вооружение на Украину, пока избегает такого шага.Такую ситуацию Bloomberg объясняет политической ситуацией в стране. Пророссийская болгарская социалистическая партия пригрозила выходом из правящей коалиции в случае поставок оружия на Украину, в то время как правоцентристская партия "Демократическая Болгария" заявила, что покинет коалицию в случае отсутствия поставок.Ранее минобороны Канады заявило, что страна передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы. Премьер Испании Педро Санчес сообщил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами. Также в четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, которые в Пентагоне сочли подходящими "для Донбасса".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в течение 8 лет обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, болгария, украина
04:47 24.04.2022
 
СМИ: Болгарию раздирают противоречия из-за поставок оружия Украине

Bloomberg: Болгария отказалась поставлять Киеву тяжелые вооружения из-за внутренних споров

© РИА Новости / Юрьев Александр / Перейти в фотобанкВид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Юрьев Александр
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Вид столицы Болгарии Софии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Болгарию раздирают внутренние противоречия по вопросу поставок оружия Украине, утверждает агентство Bloomberg.
София, несмотря на активно звучащие в Европе призывы поставлять тяжелое вооружение на Украину, пока избегает такого шага.
Такую ситуацию Bloomberg объясняет политической ситуацией в стране. Пророссийская болгарская социалистическая партия пригрозила выходом из правящей коалиции в случае поставок оружия на Украину, в то время как правоцентристская партия "Демократическая Болгария" заявила, что покинет коалицию в случае отсутствия поставок.
Ранее минобороны Канады заявило, что страна передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы. Премьер Испании Педро Санчес сообщил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами. Также в четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, которые в Пентагоне сочли подходящими "для Донбасса".
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
02:33
Американцы раскритиковали поставки оружия Украине
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в течение 8 лет обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
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