https://ria.ru/20220424/peregovory-1785173263.html

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры между Москвой и Киевом

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры между Москвой и Киевом - РИА Новости, 24.04.2022

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры между Москвой и Киевом

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине и переговорный процесс между Москвой и Киевом. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:43

2022-04-24T14:43

2022-04-24T16:10

в мире

владимир зеленский

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине и переговорный процесс между Москвой и Киевом."Президент Эрдоган провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события (на Украине - ред.)... и переговорный процесс", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган в беседе с Зеленским подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя.Турецкий лидер также заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, готова выступить как один из гарантов безопасности Украины.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя. В свою очередь российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии "гуманитарных коридоров". Путин также отметил, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", и всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявляли в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.МО РФ также заявляло, что не раз объявлялся режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако с мариупольского завода никто не вышел.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/garant-1784600680.html

https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784191329.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, турция, реджеп тайип эрдоган