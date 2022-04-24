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В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/patriarkh-1785174131.html
В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла
В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 24.04.2022
В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T14:55
2022-04-24T14:55
религия
россия
литва
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
санкции
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал абсурдным предложение внести в санкционный список из-за украинских событий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Ранее портал 15min.lt со ссылкой на главу МИД Габриелюса Ландсбергиса сообщил, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за событий на Украине. По его словам, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв с Московским патриархатом, и "если будет такое общественное решение последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются".Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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россия, литва, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, санкции
14:55 24.04.2022
 
В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла

Легойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурдным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал абсурдным предложение внести в санкционный список из-за украинских событий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство", – сказал РИА Новости Легойда.
Ранее портал 15min.lt со ссылкой на главу МИД Габриелюса Ландсбергиса сообщил, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за событий на Украине. По его словам, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв с Московским патриархатом, и "если будет такое общественное решение последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 14:46Религия
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