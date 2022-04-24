https://ria.ru/20220424/patriarkh-1785174131.html

В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла

В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 24.04.2022

В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:55

2022-04-24T14:55

2022-04-24T14:55

религия

россия

литва

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

санкции

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал абсурдным предложение внести в санкционный список из-за украинских событий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Ранее портал 15min.lt со ссылкой на главу МИД Габриелюса Ландсбергиса сообщил, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за событий на Украине. По его словам, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв с Московским патриархатом, и "если будет такое общественное решение последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются".Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220424/paskha-1785173689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, литва, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, санкции