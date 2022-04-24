В РПЦ прокомментировали предложение ввести санкции против патриарха Кирилла
Легойда назвал предложение ввести санкции против патриарха Кирилла из-за Украины абсурдным
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в разговоре с РИА Новости назвал абсурдным предложение внести в санкционный список из-за украинских событий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство", – сказал РИА Новости Легойда.
Ранее портал 15min.lt со ссылкой на главу МИД Габриелюса Ландсбергиса сообщил, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за событий на Украине. По его словам, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв с Московским патриархатом, и "если будет такое общественное решение последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.