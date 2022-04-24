12:52 24.04.2022 (обновлено: 15:08 24.04.2022)
Литва предложила включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС
15min.lt: Литва предложила включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил глава МИД Габриелюс Ландсбергис в интервью порталу 15min.lt.
"Да, есть такое предложение, пока только идут дискуссии насчет общего соглашения, у нас нет окончательных решений, получится ли это сделать", — сказал он.
По словам Ландсбергиса, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв контактов с Московским патриархатом.
"Без сомнения, если будет такое общественное решение — последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, — оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются", — сказал министр.
В конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана так называемая Православная церковь Украины — в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии, но фактически эта структура находится в подчинении у Константинополя, а большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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