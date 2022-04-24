https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785163445.html

Литва предложила включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС

Литва предложила включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС - РИА Новости, 24.04.2022

Литва предложила включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС

Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил глава МИД Габриелюс Ландсбергис в интервью... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:52

2022-04-24T12:52

2022-04-24T15:08

петр порошенко

украина

литва

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил глава МИД Габриелюс Ландсбергис в интервью порталу 15min.lt.По словам Ландсбергиса, некоторые деятели православной церкви в Литве выступают за разрыв контактов с Московским патриархатом. "Без сомнения, если будет такое общественное решение — последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, — оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются", — сказал министр.В конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана так называемая Православная церковь Украины — в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии, но фактически эта структура находится в подчинении у Константинополя, а большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

петр порошенко, украина, литва, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, религия