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В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/paskha-1785184720.html
В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи
В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи - РИА Новости, 24.04.2022
В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи
В освобожденном городе Днепрорудное в Свято-Успенском храме освятили пасхальные куличи, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T16:53
2022-04-24T16:53
религия
владимир путин
россия
украина
донбасс
религия
признание днр и лнр в россии
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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 24 апр - РИА Новости. В освобожденном городе Днепрорудное в Свято-Успенском храме освятили пасхальные куличи, передаёт корреспондент РИА Новости.Праздничную выпечку всем желающим раздали бесплатно. Настоятель храма, отец Сергей, освятил куличи и поздравил прихожан с праздником, пожелав мира, здоровья и благополучия. После он провел праздничное богослужение.Он подчеркнул, что многие люди приложили усилия, чтобы в текущем году Пасха прошла по всем канонам."Сегодня мы раздавали куличи и это маленькая лепта. Чтобы сделать душу человека немного радостей в это неспокойное время", - отметил отец Сергей.Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, религия, признание днр и лнр в россии
16:53 24.04.2022
 
В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи

В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи и раздали прихожанам

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВыпечка куличей к православной Пасхе
Выпечка куличей к православной Пасхе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Выпечка куличей к православной Пасхе
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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 24 апр - РИА Новости. В освобожденном городе Днепрорудное в Свято-Успенском храме освятили пасхальные куличи, передаёт корреспондент РИА Новости.
Праздничную выпечку всем желающим раздали бесплатно. Настоятель храма, отец Сергей, освятил куличи и поздравил прихожан с праздником, пожелав мира, здоровья и благополучия. После он провел праздничное богослужение.
"Это праздник праздников, праздник души, когда она раскрывается и поет, находится в торжественном состоянии. Главное, чтобы у человека был мир в душе – будет у него мир в душе и все будет получаться и строиться", - сказал отец Сергей.
Он подчеркнул, что многие люди приложили усилия, чтобы в текущем году Пасха прошла по всем канонам.
"Сегодня мы раздавали куличи и это маленькая лепта. Чтобы сделать душу человека немного радостей в это неспокойное время", - отметил отец Сергей.
Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат.
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.

Монахиня несет лампаду с огнем во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
1 из 13

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Священнослужители во время пасхального крестного хода возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
2 из 13

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В 2022 году праздник отмечается 24 апреля.

Спасо-Преображенский кафедральный собор на центральной площади Владивостока
3 из 13

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В 2022 году праздник отмечается 24 апреля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершил праздничное ночное богослужение в московском храме Христа Спасителя.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
4 из 13

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершил праздничное ночное богослужение в московском храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!"

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
5 из 13

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!"

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин посетил праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
6 из 13

Президент России Владимир Путин посетил праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа.

Прихожане на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
7 из 13

Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Пасху верующие (по возможности) причащаются Святых Христовых Таин.

Участники пасхального крестного хода во Владивостоке
8 из 13

На Пасху верующие (по возможности) причащаются Святых Христовых Таин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Главной особенностью Пасхальной литургии является чтение Евангелия на разных языках.

Прихожане на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 13

Главной особенностью Пасхальной литургии является чтение Евангелия на разных языках.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На фото: апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в России архиепископ Джованни д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло в храме Христа Спасителя
10 из 13

На фото: апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в России архиепископ Джованни д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

Прихожане перед началом пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
11 из 13

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Пасху принято дарить друг другу крашеные яйца. Их декорируют с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или специальных наклеек.

Пасхальные яйца во время празднования Пасхи во Владивостоке
12 из 13

На Пасху принято дарить друг другу крашеные яйца. Их декорируют с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или специальных наклеек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

Участники пасхального крестного хода во Владивостоке
13 из 13

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 13

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В 2022 году праздник отмечается 24 апреля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 13

В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершил праздничное ночное богослужение в московском храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 13

В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!"

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Президент России Владимир Путин посетил праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 13

На Пасху верующие (по возможности) причащаются Святых Христовых Таин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Главной особенностью Пасхальной литургии является чтение Евангелия на разных языках.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 13

На фото: апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в России архиепископ Джованни д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На Пасху принято дарить друг другу крашеные яйца. Их декорируют с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или специальных наклеек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 13

День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
 
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