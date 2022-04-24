В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи и раздали прихожанам
Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.
Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.
В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В 2022 году праздник отмечается 24 апреля.
Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В 2022 году праздник отмечается 24 апреля.
В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершил праздничное ночное богослужение в московском храме Христа Спасителя.
В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершил праздничное ночное богослужение в московском храме Христа Спасителя.
В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!"
В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!"
Президент России Владимир Путин посетил праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
Президент России Владимир Путин посетил праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа.
Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа.
На Пасху верующие (по возможности) причащаются Святых Христовых Таин.
На Пасху верующие (по возможности) причащаются Святых Христовых Таин.
Главной особенностью Пасхальной литургии является чтение Евангелия на разных языках.
Главной особенностью Пасхальной литургии является чтение Евангелия на разных языках.
На фото: апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в России архиепископ Джованни д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.
На фото: апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в России архиепископ Джованни д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.
Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.
Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.
На Пасху принято дарить друг другу крашеные яйца. Их декорируют с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или специальных наклеек.
На Пасху принято дарить друг другу крашеные яйца. Их декорируют с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или специальных наклеек.
День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.
День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.
Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года.
В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В 2022 году праздник отмечается 24 апреля.
В пасхальную ночь патриарх Кирилл традиционно совершил праздничное ночное богослужение в московском храме Христа Спасителя.
В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!"
Президент России Владимир Путин посетил праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
Православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать: "Воистину воскресе". Эти слова выражают радость, похожую на радость апостолов в тот момент, когда они узнали о воскрешении Христа.
На Пасху верующие (по возможности) причащаются Святых Христовых Таин.
Главной особенностью Пасхальной литургии является чтение Евангелия на разных языках.
На фото: апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в России архиепископ Джованни д'Аниелло и глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.
Пасха — самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан.
На Пасху принято дарить друг другу крашеные яйца. Их декорируют с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или специальных наклеек.
День Воскресения Христова отмечают в церкви в течение 40 дней.