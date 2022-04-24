https://ria.ru/20220424/paskha-1785184720.html

В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи

В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи - РИА Новости, 24.04.2022

В освобожденном Днепрорудном освятили пасхальные куличи

В освобожденном городе Днепрорудное в Свято-Успенском храме освятили пасхальные куличи, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T16:53

2022-04-24T16:53

2022-04-24T16:53

религия

владимир путин

россия

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религия

признание днр и лнр в россии

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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 24 апр - РИА Новости. В освобожденном городе Днепрорудное в Свято-Успенском храме освятили пасхальные куличи, передаёт корреспондент РИА Новости.Праздничную выпечку всем желающим раздали бесплатно. Настоятель храма, отец Сергей, освятил куличи и поздравил прихожан с праздником, пожелав мира, здоровья и благополучия. После он провел праздничное богослужение.Он подчеркнул, что многие люди приложили усилия, чтобы в текущем году Пасха прошла по всем канонам."Сегодня мы раздавали куличи и это маленькая лепта. Чтобы сделать душу человека немного радостей в это неспокойное время", - отметил отец Сергей.Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, донбасс, религия, признание днр и лнр в россии