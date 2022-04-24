https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html

Что мешает христианам отмечать Пасху в один день

Что мешает христианам отмечать Пасху в один день - РИА Новости, 24.04.2022

Что мешает христианам отмечать Пасху в один день

У христиан восточного обряда — Пасха. Это главный праздник для верующих, призванный "объединить в радости Христова воскресения". Почему православные и католики... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:00

2022-04-24T08:00

2022-04-24T09:40

религия

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Олег Налисник. У христиан восточного обряда — Пасха. Это главный праздник для верующих, призванный "объединить в радости Христова воскресения". Почему православные и католики отмечают его в разные дни — в материале РИА Новости.Главное событие"Праздников праздник" — так богослужебные книги именуют Пасху. В церковном календаре есть "двунадесятые" торжества — двенадцать самых главных, в числе которых, например, Рождество Христово, Успение Богородицы. А вот Светлого Воскресения там нет, потому что оно "выше всех дат".Почему? Собственно, весь смысл христианства заключается в Пасхе. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам. Именно вера в то, что Спаситель восстал из мертвых, победил смерть, отличает христиан от приверженцев других религий.Правда, есть парадокс: центральное событие, которое объединяет последователей Иисуса, отмечают в разные дни. Католики, большинство протестантов, а также некоторые восточные церкви (например, Армянская) праздновали неделей ранее, 17 апреля. Православные же церкви — сегодня, вместе с коптами и эфиопами, у которых другие догматы.В главном для христиан городе Иерусалиме — две Страстные пятницы, два крестных хода, две пасхальные литургии. Общая Пасха случается раз в несколько лет, последняя была в 2017-м. Центр города переполнен, плечом к плечу к храму Гроба Господня шли представители разных культур и конфессий, но это лишь усиливало радость.Верующие воспринимают календарную разницу как нечто естественное. Но так было не всегда.Первый расколО первых годах христианской общины известно крайне мало. Немногочисленные сведения можно почерпнуть из нескольких книг Нового Завета — посланий апостолов. Судя по ним, Пасха была единственным праздником.Само название позаимствовали у иудеев. В переводе с иврита — "переход, избавление". Евреи отмечают освобождение своего народа из египетского плена.К иудейской же дате привязаны ключевые для христиан события — крестная смерть и воскресение Христа. Евангелие от Иоанна упоминает, что он умер в 14-й день месяца нисана. Некоторые ранние христиане отмечали Пасху одновременно с иудеями.Другие не согласились: Христос же воскрес на третий день после Песаха, то есть 16-го нисана.Все бы ничего, да только Иоанн противоречит другим евангелистам. Матфей, Марк и Лука не называют дату смерти и воскресения Иисуса, но, судя по контексту, это могло произойти вообще через неделю после Песаха. В итоге каждая община праздновала по-своему.По мере распространения христианства календарный вопрос обострялся. Во II веке это даже привело к расколу. Глава римский общины епископ Виктор настаивал на том, что Пасху следует отмечать в первый день недели (воскресный) после 14-го нисана. Епископ Ефесский Поликрат, лидер малоазийских христиан полагал, что дата не должна быть плавающей.Оба ссылались "на предание, данное апостолами". В результате после череды соборов, на которых епископы осыпали друг друга проклятиями, решили, что каждая община будет придерживаться собственной традиции."Свои системы"В дальнейшем некоторые священнослужители пытались нарушить статус-кво. Вдобавок постепенно отношения между иудеями и христианами портились — и желающих праздновать одновременно было все меньше.На Первом Вселенском соборе в 325 году вопрос пасхалии (дате Пасхи) был одним из ключевых."Собор постановил отмечать Пасху вне зависимости от Песаха: в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, которое, в свою очередь, наступает после весеннего равноденствия", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.Так главный праздник из иудейского лунного календаря (354 дня) перешел в лунно-солнечный (365 дней). Из года в год дата менялась."Но возникла проблема: у Рима была одна система определения весеннего равноденствия, у Александрии, где жили самые продвинутые астрономы того времени, — другая", — указывает богослов.Римляне ориентировались на 25 марта и пользовались 84-летним календарным циклом. В Египте же — на 21 марта при цикле в 19 лет. Из-за этого два соседних храма могли встречать Пасху с разницей в полтора месяца."Был большой проект"К восьмому веку и это разногласие устранили: все христиане приняли александрийскую схему. Но в 1582-м папа римский Григорий XIII провел масштабную календарную реформу. Католическая церковь перешла на новый стиль. Как известно, разница между григорианским и юлианским календарями — 13 дней.Лишь в XX веке христиане греческого обряда начали обсуждать переход на западную систему летоисчисления. Так появился новоюлианский календарь, полностью совпадающий с григорианским. Кроме одного — пасхалии. Православные не захотели менять дату.Поэтому восточные и западные христиане до сих пор отмечают Пасху в разные дни. Пересекаются нечасто: ближайшее совпадение — в 2025-м, 20 апреля.Этот год особый для христианства: 1700-летие Первого Вселенского собора. По такому случаю в Константинопольской церкви предложили вернуться к принятому на нем решению: праздновать вместе."Идея на самом деле не новая. Например, был большой проект объединения пасхалий в XIX веке. Также активно говорили об этом в течение всего XX века, когда развивалось экуменическое движение. Но эффект получался обратным: разногласия между церквами только усиливались", — отмечает религиовед Алексей Юдин.С XI века, когда религия Христа раскололась на две ветви, между конфессиями накопилось немало противоречий. Решение вопроса о дате главного события — Пасхи — требует существенных уступок одной из сторон. Однако на это пока никто не готов.

https://ria.ru/20220415/paskha-1783758515.html

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справки, иерусалим, рим, александрия, религиозные праздники, аналитика - религия и мировоззрение