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День святой Пасхи по православному календарю

День святой Пасхи по православному календарю - РИА Новости, 24.04.2022

День святой Пасхи по православному календарю

Праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T02:04

2022-04-24T02:04

2022-04-24T02:04

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Праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).В 2022 году православная Пасха приходится на 24 апреля (11 апреля по старому стилю).В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день после крестной смерти воскрес. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя. Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "песах" ("пройти мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.Этот древнейший праздник христианской церкви был установлен и праздновался еще в апостольское время.Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним. Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому учению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях ее отмечали в 14-й день нисана (март-апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века. Первый Вселенский собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Участники собора постановили, что христианская Пасха не должна совпадать с иудейской, также была выработана пасхалия – принцип определения даты "праздника праздников". Таким образом Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, которое приходится первым после дня весеннего равноденствия. В этом вопросе учитывают три аспекта: лунный календарь, которым пользовались в Ветхом Завете, солнечный календарь и воскресный день. На основе этих трех параметров богословы определили календарные рамки Пасхи. У православных этот праздник не может отмечаться раньше 4 апреля и позже 8 мая.Католическая церковь использует григорианский календарь, который ввел папа Римский Григорий XIII в 1582 году. Православные же церкви при вычислении даты Пасхи все так же опираются на юлианский календарь. Пасха у католиков всегда раньше, но иногда у обеих конфессий она совпадает. С апостольского времени церковь совершает Пасхальное богослужение ночью. Примерно в половине двенадцатого ночи во всех храмах служится пасхальная полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа), кадят ее и относят в алтарь. Плащаницу кладут на престол, где она остается сорок дней – до дня Вознесения Господня. Священнослужители надевают праздничные облачения.Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон – благовест – возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом.Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Он символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". Хор заканчивает пение словами "И сущим во гробех живот даровав".Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным. В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоустого", посвященное торжеству и значению Пасхи. После службы все молящиеся христосуются друг с другом, поздравляя с великим праздником.Сразу после утрени служится Пасхальная литургия, где читается начало Евангелия от Иоанна. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о Божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священнослужителями на разных языках. Это напоминает, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин. Символами Пасхи, по традиции, являются кулич и крашеные яйца.Куличи пекутся из квасного теста. Само приготовление – также символ Воскресения Христова. Тесто скисает, а потом оживает в руках готовящего, как ожил Христос.Пасхальное яйцо – это символ новой жизни. Его скорлупа символизирует Гроб Господень. Внутри яйца – новая жизнь и новое бытие, которое даровал верующим Христос.Яйца на Пасху красят, так как по преданию Мария Магдалина когда-то подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы возвестить о Воскрешении Христа и принесла яйцо, потому что приходить с пустыми руками не было принято. Император ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. В ту же секунду яйцо стало красным. Возможно это легенда, но христиане красят яйца в красный цвет. Допустимы и другие оттенки, но красный – это еще и цвет Царской славы, Символ Небесного Царства. По данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80% граждан.Уже более 20 лет центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви. Пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2020-2021 году в связи с пандемией коронавируса православные встречали Пасху в условиях ограничений. Многие приходы организовали онлайн-трансляцию богослужений. Церковные службы проходили с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и внутренних установлений Русской православной церкви, принятых ее Священным Синодом и патриархом Кириллом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пасха, русская православная церковь, россия