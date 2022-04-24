https://ria.ru/20220424/obsledovanie-1785132969.html

Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными

Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными - РИА Новости, 24.04.2022

Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными

Даже если человек чувствует себя хорошо и ничем не болеет, стоит проходить ряд медицинских обследований, чтобы не пропустить серьезных заболеваний, рассказала... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T03:18

2022-04-24T03:18

2022-04-24T03:18

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Даже если человек чувствует себя хорошо и ничем не болеет, стоит проходить ряд медицинских обследований, чтобы не пропустить серьезных заболеваний, рассказала агентству "Прайм" заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова.Среди них медик назвала клинический анализ крови, измерения уровня глюкозы, исследование крови на ВИЧ, гепатиты, проверка артериального давления, флюорографию и ряд других.Терапевт также объяснила, что такие "скрининговые исследования" призваны диагностировать болезни, которые на начальных этапах могут не вызывать никаких симптомов у пациента, однако уже начинают наносить значимый вред здоровью и влиять на дальнейший прогноз (это онкологические заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ряд других).

https://ria.ru/20220304/siroty-1776499676.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, медицина, здоровье - общество, россия