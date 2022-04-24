https://ria.ru/20220424/obsledovanie-1785132969.html
Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными
Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными - РИА Новости, 24.04.2022
Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными
Даже если человек чувствует себя хорошо и ничем не болеет, стоит проходить ряд медицинских обследований, чтобы не пропустить серьезных заболеваний, рассказала... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:18
2022-04-24T03:18
2022-04-24T03:18
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Даже если человек чувствует себя хорошо и ничем не болеет, стоит проходить ряд медицинских обследований, чтобы не пропустить серьезных заболеваний, рассказала агентству "Прайм" заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова.Среди них медик назвала клинический анализ крови, измерения уровня глюкозы, исследование крови на ВИЧ, гепатиты, проверка артериального давления, флюорографию и ряд других.Терапевт также объяснила, что такие "скрининговые исследования" призваны диагностировать болезни, которые на начальных этапах могут не вызывать никаких симптомов у пациента, однако уже начинают наносить значимый вред здоровью и влиять на дальнейший прогноз (это онкологические заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ряд других).
https://ria.ru/20220304/siroty-1776499676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, медицина, здоровье - общество, россия
Медик рассказала, какие медицинские обследования должны быть регулярными
Медик Шустова посоветовала регулярно делать анализ крови и измерять уровень глюкозы