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В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/mariupol-1785188986.html
В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе
В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе - РИА Новости, 24.04.2022
В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе
Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:31
2022-04-24T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
россия
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность эвакуироваться. Ранее Минобороны предлагало гуманитарные коридоры с территории "Азовстали", боевикам давалась возможность сложить оружие и выйти, однако украинская сторона отказывалась от этого, а изъявившие желание мирные жители Мариуполя были эвакуированы."В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых… Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", - говорится в заявлении Авада.В воскресенье Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал немедленно обеспечить гуманитарный доступ для эвакуации из города гражданских лиц. Гуманитарная организация заявила, что готова помочь в согласовании мер по обеспечению добровольной эвакуации мирных жителей и раненых из города, в том числе с завода "Азовсталь".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ранее призвал открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя. В свою очередь российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии "гуманитарных коридоров". Путин отметил, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявляли ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. МО РФ также отмечало, что не раз объявлялся режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали". На этой неделе в среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, мариуполь, россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, оон, донбасс, вооруженные силы украины
17:31 24.04.2022
 
В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе

Координатор ООН Авад призвал прекратить боевые действия в Мариуполе для эвакуации жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность эвакуироваться. Ранее Минобороны предлагало гуманитарные коридоры с территории "Азовстали", боевикам давалась возможность сложить оружие и выйти, однако украинская сторона отказывалась от этого, а изъявившие желание мирные жители Мариуполя были эвакуированы.
Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых… Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", - говорится в заявлении Авада.
Освобожденный Мариуполь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

Мальчик пожимает руку бойцу полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь, на территории которого укрылись остатки формирования националистов
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

Дети качаются на качелях во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушенный дом и остатки сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

Жители идут по улице в Левобережном районе Мариуполя
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Множество домов в городе разрушено.

Житель в Левобережном районе Мариуполя
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
В воскресенье Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал немедленно обеспечить гуманитарный доступ для эвакуации из города гражданских лиц. Гуманитарная организация заявила, что готова помочь в согласовании мер по обеспечению добровольной эвакуации мирных жителей и раненых из города, в том числе с завода "Азовсталь".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ранее призвал открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя. В свою очередь российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии "гуманитарных коридоров". Путин отметил, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 14:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении
Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявляли ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. МО РФ также отмечало, что не раз объявлялся режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали". На этой неделе в среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
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