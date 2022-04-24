https://ria.ru/20220424/mariupol-1785188986.html

В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе

В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе - РИА Новости, 24.04.2022

В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе

Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T17:31

2022-04-24T17:31

2022-04-24T17:31

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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность эвакуироваться. Ранее Минобороны предлагало гуманитарные коридоры с территории "Азовстали", боевикам давалась возможность сложить оружие и выйти, однако украинская сторона отказывалась от этого, а изъявившие желание мирные жители Мариуполя были эвакуированы."В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых… Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", - говорится в заявлении Авада.В воскресенье Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал немедленно обеспечить гуманитарный доступ для эвакуации из города гражданских лиц. Гуманитарная организация заявила, что готова помочь в согласовании мер по обеспечению добровольной эвакуации мирных жителей и раненых из города, в том числе с завода "Азовсталь".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ранее призвал открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя. В свою очередь российский лидер рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии "гуманитарных коридоров". Путин отметил, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявляли ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. МО РФ также отмечало, что не раз объявлялся режим тишины, прекращались полностью все боевые действия, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали". На этой неделе в среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784916271.html

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Ольга Фомченкова

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