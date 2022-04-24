https://ria.ru/20220424/mariupol-1785139275.html
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху
Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T06:04
2022-04-24T06:04
2022-04-24T09:37
мариуполь
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766794094_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_4dd7efdb4a62f53f884551a74167905c.jpg
МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.Светлый праздник отмечают в православных церквах по всему миру в честь Воскресения Христова."Самый большой православный храм Мариуполя, Храм Покрова Божией Матери, расположен в центре города на улице Соборная, рядом с Драмтеатром. Сейчас в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи", - рассказала РИА Новости участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину об освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785137106.html
мариуполь
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766794094_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_738bf8e48a31835d9091694cb1f1e7dc.jpg
Главный православный храм освобожденного Мариуполя. Кадры с дрона
Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
Светлый праздник отмечают в православных церквах по всему миру в честь Воскресения Христова.
2022-04-24T06:04
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, украина
06:04 24.04.2022 (обновлено: 09:37 24.04.2022)
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху
В Храме Покрова Божией Матери в Мариуполе встретили праздник Пасхи
МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
Светлый праздник отмечают в православных церквах по всему миру в честь Воскресения Христова.
"Самый большой православный храм Мариуполя, Храм Покрова Божией Матери, расположен в центре города на улице Соборная, рядом с Драмтеатром. Сейчас в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи", - рассказала РИА Новости участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине
. Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Министр обороны России Сергей Шойгу
21 апреля доложил Путину об освобождении Мариуполя
.