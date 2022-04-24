Рейтинг@Mail.ru
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/mariupol-1785139275.html
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху
Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T06:04
2022-04-24T09:37
мариуполь
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766794094_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_4dd7efdb4a62f53f884551a74167905c.jpg
МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.Светлый праздник отмечают в православных церквах по всему миру в честь Воскресения Христова."Самый большой православный храм Мариуполя, Храм Покрова Божией Матери, расположен в центре города на улице Соборная, рядом с Драмтеатром. Сейчас в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи", - рассказала РИА Новости участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину об освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785137106.html
мариуполь
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главный православный храм освобожденного Мариуполя. Кадры с дрона
Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости. Светлый праздник отмечают в православных церквах по всему миру в честь Воскресения Христова.
2022-04-24T06:04
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766794094_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_738bf8e48a31835d9091694cb1f1e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, украина
06:04 24.04.2022 (обновлено: 09:37 24.04.2022)
 
В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху

В Храме Покрова Божией Матери в Мариуполе встретили праздник Пасхи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Свеча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Праздник Пасхи отмечают в главном православном храме Мариуполя, на котором видны следы обстрела украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
Светлый праздник отмечают в православных церквах по всему миру в честь Воскресения Христова.
"Самый большой православный храм Мариуполя, Храм Покрова Божией Матери, расположен в центре города на улице Соборная, рядом с Драмтеатром. Сейчас в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи", - рассказала РИА Новости участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину об освобождении Мариуполя.
Пасхальная ночная служба в городе Счастье - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
03:55Религия
В ЛНР прихожане пришли на пасхальные ночные службы
 
МариупольРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала