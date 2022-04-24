https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html

Макрон или Ле Пен: какое будущее выберут французы

Макрон или Ле Пен: какое будущее выберут французы - РИА Новости, 24.04.2022

Макрон или Ле Пен: какое будущее выберут французы

Как и пять лет назад, борьбу за высший государственный пост ведут Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. В 2017-м реальную конкуренцию на выборах мог составить только РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T08:00

2022-04-24T08:00

2022-04-24T08:10

в мире

олаф шольц

педро санчес

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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Как и пять лет назад, борьбу за высший государственный пост ведут Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. В 2017-м реальную конкуренцию на выборах мог составить только кандидат от республиканцев Франсуа Фийон, однако его ловко выбили из гонки, вбросив компромат. А на Ле Пен и ее партию навесили старые ярлыки о "страшных националистах". В результате Макрон одержал победу, но на этот раз легкой прогулки не получилось.Зеленский в помощьХод избирательной кампании во Франции нарушило развитие ситуации на Украине: новости оттуда полностью вытеснили с экранов и первых полос прочую повестку. Акценты дискуссии между претендентами сместились, президент-кандидат сконцентрировался на решении дипломатических вопросов и участия в кампании почти не принимал — провел только один митинг.С приближением первого тура разрыв между Макроном и Ле Пен в опросах сокращался и достиг едва ли не статистической погрешности. Результат голосования — 27,9% за Макрона, 23,2% за Ле Пен.Далее действующий президент активно взялся за кампанию. Его команда и сторонники начали агрессивное наступление на лидера "Национального объединения", нажимая на уязвимые точки ее программы и разыгрывая старую добрую карту: ультраправые не пройдут. В игре участвуют и СМИ — подавляющее большинство экспертов на ведущих телеканалах выступают за Макрона, а редким сторонникам или представителям Ле Пен остается только отбиваться.Кроме того, очень вовремя за несколько часов до предвыборных дебатов на информационном телеканале BFMTV появилось интервью президента Украины Владимира Зеленского, который критикует Ле Пен, а на прямой вопрос журналиста, с кем ему предпочтительнее работать, отвечает — с Макроном.Помогают и соседи: за три дня до выборов канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта открыто призвали французов голосовать за Макрона и против "кандидата ультраправых, которые нападают на свободу и демократию".Подключились из-за океана. "Могу сказать, что для Канады и мира будет хорошо, если мы продолжим работать с Эммануэлем", — заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Все опросы обещают переизбрание президента-кандидата: поддержать его могут от 53% до 57% участников. И все же в этот раз борьба значительно более плотная.Лицом к лицуВ среду состоялись традиционные дебаты кандидатов — лицом к лицу почти три часа в прямом эфире шести телеканалов, на глазах 15 миллионов зрителей. В 2017-м Ле Пен постоянно атаковала оппонента, тот поддавался эмоциям и повышал тон.Нынешняя встреча прошла более спокойно. "Мадам, в этот раз мы куда дисциплинированнее", — отметил в заключение Макрон. "Стареем", — улыбнулась она (Макрону 44 года, Ле Пен — 53).Очень похоже, что Ле Пен лукавила: в ее лагере явно проанализировали прошлую неудачу и сделали работу над ошибками. Лидер "Национального объединения" старалась вести себя максимально сдержанно, больше говорила о своей программе и о промахах президента-кандидата.Макрону же не удалось избавиться от репутации надменного и высокомерного политика. Временами он раздражался, слушал, скрестив руки или в ироничной позе, выказывая пренебрежение к словам оппонента.Несмотря на попытки политических советников и имиджмейкеров что-то изменить, Макрон сохраняет облик лидера элиты, "президента для богатых". Тогда как Ле Пен больше опирается на поддержку "простых людей", жителей глубинки — тех же "желтых жилетов", долгое время выступающих против правительства.По подавляющему большинству вопросов позиции и вектор кандидатов отличаются кардинально. Так, Макрон отдает предпочтение единой Европе, усилению роли ЕС и еще более тесному сотрудничеству пары Франция — Германия как локомотива Евросоюза. Ле Пен, которая раньше призывала выйти из ЕС, сегодня позиции смягчила. Она высказывается в пользу "альянса европейских наций", но с укреплением суверенитета, и считает необходимым сократить на пять миллиардов евро отчисления в союзный бюджет.Оба разделяют озабоченность снижением покупательной способности населения, однако меры предлагают разные: Макрон в большей степени опирается на повышение дотаций и ограничение роста цен, а Ле Пен упирает на уменьшение налогового бремени. В частности — на отмену подоходного дохода для молодежи (до 30 лет) и снижение НДС при покупке топлива с 20% до 5,5%.Президент-кандидат намерен довести до конца пенсионную реформу, поступательно повысив для всех граждан срок выхода на пенсию с 62 до 65 лет. Ле Пен считает эти меры "невыносимо несправедливыми".Оба кандидата сходятся на том, что необходимо развивать в стране ядерную энергетику. Однако если президент хочет заложить основы для строительства десятков новых ветровых электростанций, то Ле Пен, напротив, призывает остановить текущие проекты и постепенно демонтировать ветрогенераторы, которые дорого обходятся и уродуют ландшафты."Вы хотите натыкать их повсюду, на каждом побережье, только не напротив Ле Туке", — заявила она, намекнув на то, что именно в этом приморском городке у супруги Макрона частный дом. Интересно, что проект строительства парка ветряков в районе Ле Туке в 2017-м существовал — и его действительно отменили, хотя доказательств какого-либо вмешательства Макрона или его окружения не было.В ходе дебатов действующий президент остро атаковал Ле Пен, обвинив ее в зависимости от России, поскольку в 2014-м ее партия взяла кредит в размере девяти миллионов евро в Первом чешско-российском банке. "Когда вы говорите о России, вы говорите о своем банкире", — подчеркнул Макрон.Ле Пен обвинения отвергла, отметив: средства за рубежом она искала только потому, что ни один французский банк не дал ни цента. Также она заявила, что осуждает действия России на Украине, поддерживает отправку оборонительного вооружения и согласна с санкциями против российского бизнеса и олигархов. Однако выступает против отказа от импорта газа и нефти из России, поскольку пострадают французские граждане."Мы не можем делать себе харакири в надежде нанести финансовый вред России, которая к тому же без труда найдет, кому продать газ и нефть", — сказала она.Еще один прямой выпад Макрона связан с призывами Ле Пен запретить ношение хиджаба в общественных местах. "Если вы это сделаете, спровоцируете гражданскую войну", — заявил он. Сама Ле Пен считает, что ношение платка навязывают исламисты и многие женщины просто не имеют возможности не повиноваться.Важная тема для Ле Пен — борьба с иммиграцией. Она хотела бы ужесточить условия предоставления убежища, депортировать совершивших во Франции преступления иностранцев, отказаться от права воссоединения семей, а также обязать работодателей при найме сотрудников руководствоваться национальным приоритетом. Макрон занимает значительно более сдержанные позиции.Раздел голосов прочих кандидатовОдин из ключевых вопросов — как в день голосования распределятся голоса не прошедших во второй тур кандидатов. Самый лакомый кусочек — электорат финишировавшего третьим лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона (он получил 22% голосов).Политик левых взглядов, Меланшон призвал своих избирателей идти на выборы и не голосовать за Ле Пен. При этом он не хочет выступать за Макрона напрямую, потому что вся его кампания строилась на критике нынешней власти и противопоставлении ей мощного нового проекта.По оценкам экспертов, около 40% сторонников Меланшона в воскресенье отдадут предпочтение Макрону, однако и Ле Пен может получить около 20% поддержки.Голосовать во втором туре за Ле Пен посоветовал своему электорату правый публицист Эрик Земмур, ставший четвертым (7,1%). Большинство остальных участников призвали поддержать Макрона и не допустить избрания Ле Пен.Ну а совсем скоро Францию ожидает "третий тур" — уже в июне в стране пройдут парламентские выборы. В 2017-м для Макрона они оказались триумфальными: сторонники его движения получили абсолютное большинство мест в нижней палате (308 из 577).Но сейчас на легкую прогулку не стоит рассчитывать. Тот же Меланшон заявил, что нацелен на выборы в парламент и будет бороться за кресло председателя правительства. А с таким непримиримым и решительным премьером сладкой жизни у Макрона не предвидится.

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/lepen-1784965810.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/makron-1784924117.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/1784822706.html

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Татьяна Меликян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Меликян

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