В Луганск доставили частицу Благодатного огня

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме, доставили в Луганск
На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.
На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.
Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.
Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.
Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.
Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.
Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.
Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.
Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.
Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.
Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.
Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.
В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.
В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.
На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.
Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.
Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.
Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.
Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.
Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.
В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.