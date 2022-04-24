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В Луганск доставили частицу Благодатного огня - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/lugansk-1785193905.html
В Луганск доставили частицу Благодатного огня
В Луганск доставили частицу Благодатного огня - РИА Новости, 24.04.2022
В Луганск доставили частицу Благодатного огня
Представители международного центра развития социально значимых проектов "Святые лавры Руси православной" и российского фонда Андрея Первозванного доставили в... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T18:21
2022-04-24T18:55
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Представители международного центра развития социально значимых проектов "Святые лавры Руси православной" и российского фонда Андрея Первозванного доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места события.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи."Эту святыню, которую мы вчера получили на территории "Внуково" в городе Москва, мы привезли на территорию Донбасса для того, чтобы всем жителям принести, конечно же, мир. И надеемся, что эта святыня станет неким таким ключевым элементом для того, чтобы та война, которая длится уже на протяжении определенного времени, она в скорейшем времени наконец-то остановилась", - заявил журналистам руководитель молодежного направления Международного центра "Святые лавры Руси православной" Иван Грива.Он уточнил, что святыня была привезена в Луганск при содействии международного центра "Святые лавры Руси православной" и фонда Андрея Первозванного. В честь этого в Луганске прошло богослужение, которое возглавил митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон."Мы надеемся, что все прихожане, которые будут посещать храмы, смогут сами приложиться к этой святыне и почувствовать благодать Божью", - добавил он.Представитель фонда Андрея Первозванного Алексей Опенкин сообщил, что частицу благодатного огня также повезут в ряд других городов республики."Сейчас на нашей Луганской земле прибыл Благодатный огонь, который каждый год сходит на нашу землю по милости Божьей, и нам удалось приложить свое участие в том, чтобы доставить его сюда, в нашу страну, в нашу молодую республику, которая сейчас в очень тяжелом моменте находится и, конечно, сейчас мы надеемся, что Господь благодаря этой частичке своей благодати подкрепит наших воинов, защитит мирных людей, которые страдают на оккупированных территориях, которые страдают и на нашей земле, и в самые кратчайшие сроки будет освобождена наша земля", - сказал Опенкин.
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луганск, донбасс, в мире
18:21 24.04.2022 (обновлено: 18:55 24.04.2022)
 
В Луганск доставили частицу Благодатного огня

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме, доставили в Луганск

Частицу Благодатного огня доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска
Частицу Благодатного огня доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Представители международного центра развития социально значимых проектов "Святые лавры Руси православной" и российского фонда Андрея Первозванного доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
"Эту святыню, которую мы вчера получили на территории "Внуково" в городе Москва, мы привезли на территорию Донбасса для того, чтобы всем жителям принести, конечно же, мир. И надеемся, что эта святыня станет неким таким ключевым элементом для того, чтобы та война, которая длится уже на протяжении определенного времени, она в скорейшем времени наконец-то остановилась", - заявил журналистам руководитель молодежного направления Международного центра "Святые лавры Руси православной" Иван Грива.
Он уточнил, что святыня была привезена в Луганск при содействии международного центра "Святые лавры Руси православной" и фонда Андрея Первозванного. В честь этого в Луганске прошло богослужение, которое возглавил митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.
"Мы надеемся, что все прихожане, которые будут посещать храмы, смогут сами приложиться к этой святыне и почувствовать благодать Божью", - добавил он.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
© AP Photo / Tsafrir Abayov

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
1 из 7

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
© AFP 2022 / Hazem Bader

Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
2 из 7

Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.

Верующие зажигают свечи во дворе иерусалимского храма Гроба Господня
3 из 7

Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.

Паломники в ожидании Благодатного огня в храме Гроба Господня
4 из 7

Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.

Хранитель, отвечающий за древний ключ от храма Гроба Господня, открывает двери перед церемонией схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
5 из 7

Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
6 из 7

Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli

В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

Верующая со свечами во дворе иерусалимского храма Гроба Господня
7 из 7

В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
1 из 7

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
2 из 7

Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.

© AFP 2022 / Hazem Bader
3 из 7

Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.

© AFP 2022 / Hazem Bader
4 из 7

Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.

© AFP 2022 / Hazem Bader
5 из 7

Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.

© AFP 2022 / Hazem Bader
6 из 7

Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

© AFP 2022 / Hazem Bader
7 из 7

В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
Представитель фонда Андрея Первозванного Алексей Опенкин сообщил, что частицу благодатного огня также повезут в ряд других городов республики.
"Сейчас на нашей Луганской земле прибыл Благодатный огонь, который каждый год сходит на нашу землю по милости Божьей, и нам удалось приложить свое участие в том, чтобы доставить его сюда, в нашу страну, в нашу молодую республику, которая сейчас в очень тяжелом моменте находится и, конечно, сейчас мы надеемся, что Господь благодаря этой частичке своей благодати подкрепит наших воинов, защитит мирных людей, которые страдают на оккупированных территориях, которые страдают и на нашей земле, и в самые кратчайшие сроки будет освобождена наша земля", - сказал Опенкин.
 
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