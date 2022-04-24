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В Луганск доставили частицу Благодатного огня

В Луганск доставили частицу Благодатного огня - РИА Новости, 24.04.2022

В Луганск доставили частицу Благодатного огня

Представители международного центра развития социально значимых проектов "Святые лавры Руси православной" и российского фонда Андрея Первозванного доставили в... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T18:21

2022-04-24T18:21

2022-04-24T18:55

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Представители международного центра развития социально значимых проектов "Святые лавры Руси православной" и российского фонда Андрея Первозванного доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места события.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи."Эту святыню, которую мы вчера получили на территории "Внуково" в городе Москва, мы привезли на территорию Донбасса для того, чтобы всем жителям принести, конечно же, мир. И надеемся, что эта святыня станет неким таким ключевым элементом для того, чтобы та война, которая длится уже на протяжении определенного времени, она в скорейшем времени наконец-то остановилась", - заявил журналистам руководитель молодежного направления Международного центра "Святые лавры Руси православной" Иван Грива.Он уточнил, что святыня была привезена в Луганск при содействии международного центра "Святые лавры Руси православной" и фонда Андрея Первозванного. В честь этого в Луганске прошло богослужение, которое возглавил митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон."Мы надеемся, что все прихожане, которые будут посещать храмы, смогут сами приложиться к этой святыне и почувствовать благодать Божью", - добавил он.Представитель фонда Андрея Первозванного Алексей Опенкин сообщил, что частицу благодатного огня также повезут в ряд других городов республики."Сейчас на нашей Луганской земле прибыл Благодатный огонь, который каждый год сходит на нашу землю по милости Божьей, и нам удалось приложить свое участие в том, чтобы доставить его сюда, в нашу страну, в нашу молодую республику, которая сейчас в очень тяжелом моменте находится и, конечно, сейчас мы надеемся, что Господь благодаря этой частичке своей благодати подкрепит наших воинов, защитит мирных людей, которые страдают на оккупированных территориях, которые страдают и на нашей земле, и в самые кратчайшие сроки будет освобождена наша земля", - сказал Опенкин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

луганск, донбасс, в мире