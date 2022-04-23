Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.