Рейтинг@Mail.ru
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/paskha-1785106754.html
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 23.04.2022
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Кадры с места — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:11
2022-04-23T21:14
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785104634_33:197:3040:1888_1920x0_80_0_0_e7510fde48f18f1ccc7d30a5d4c6afa8.jpg
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Кадры с места — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785104634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c1ce103881e664d8d346e4e047b59ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пасха, фото
19:11 23.04.2022 (обновлено: 21:14 23.04.2022)
 

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Читать ria.ru в
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Кадры с места — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Tsafrir Abayov

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
1 из 7

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник –Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова), становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
© AFP 2022 / Hazem Bader

Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
2 из 7

Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.

Верующие зажигают свечи во дворе иерусалимского храма Гроба Господня
3 из 7

Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.

Паломники в ожидании Благодатного огня в храме Гроба Господня
4 из 7

Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.

Хранитель, отвечающий за древний ключ от храма Гроба Господня, открывает двери перед церемонией схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
5 из 7

Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Hazem Bader

Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
6 из 7

Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

© AFP 2022 / Hazem Bader
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli

В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

Верующая со свечами во дворе иерусалимского храма Гроба Господня
7 из 7

В наши дни чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету. А чтобы стать непосредственным его участником, люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
 
Пасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала