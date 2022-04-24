Космодромы Китая: мечты о полете в космос сбываются здесь
Космодромы Китая: мечты о полете в космос сбываются здесь
Стартовая площадка космодрома Цзюцюань, КНР. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Миф о полете Чанъэ на Луну и история о воздухоплавателе Вань Ху — все это свидетельствует о том, что китайская нация мечтает о полетах в космос с древних времен. Исследование бескрайнего космоса стало бесконечным стремлением нескольких поколений китайских авиакосмических инженеров. На территории Китая, от пустыни Гоби до горы Даляншань, от Лессового плато до острова Хайнань, расположены Центры запуска спутников Цзюцюань, Тайюань и Сичан, а также космодром Вэньчан. Таким образом, организовано научное размещение стартовых зон с учетом внутренних и приморских районов, высоких и низких широт, различных направлений запуска.
Космодром Цзюцюань
Первый китайский космодром Цзюцюань расположен на территории провинции Ганьсу и Внутренней Монголии. Его строительство началось в 1958 году. Цзюцюань — это единственная космическая база в Китае, с которой можно запустить пилотируемый космический корабль.
Выполненные важные задачи:
- —24 апреля 1970 года состоялся запуск первого китайского искусственного спутника Земли "Дунфанхун-1".
- —20 ноября 1999 года был впервые успешно запущен непилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-1". Официально была начата реализации Китайской пилотируемой космической программы.
- —15 октября 2003 года был успешно запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-5" с первым тайконавтом Китая Ян Ливэем на борту. Совершив на корабле "Шэньчжоу-5" 14 витков вокруг Земли за 21 час 23 минуты, он успешно приземлился.
- —29 сентября 2011 году был успешно запущен первый китайский космический аппарат класса орбитальной станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1").
- —16 августа 2016 года был успешно запущен первый в мире квантовый спутник "Мо-цзы".
- —16 октября 2021 года был осуществлен запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-13" с 3 членами экипажа на борту. После шестимесячного пребывания в космосе китайские космонавты вернулись на Землю 16 апреля 2022 года.
Тайюаньский центр запуска спутников
Выполненные важные задачи:
- —18 декабря 1968 года была успешно запущена первая ракета-носитель средней дальности, самостоятельно разработанная и изготовленная Китаем.
- —7 сентября 1988 года был успешно запущен первый метеорологический спутник Китая "Фэнъюнь-1".
- —5 июня 2019 года были успешно завершены технические испытания запуска 7 спутников при помощи ракет морского базирования в акватории Желтого моря. Это стало первым космическим запуском Китая с моря.
- —14 октября 2021 года был успешно запущен первый в Китае научно-технический экспериментальный спутник наблюдения за Солнцем "Сихэ".
Центр запуска спутников Сичан
Центр находится в провинции Сычуань. Его строительство началось в 1970 году.
Выполненные важные задачи:
- —8 апреля 1984 года был успешно запущен первый в Китае экспериментальный геостационарный спутник связи "Дунфанхун-2".
- —24 октября 2007 года был успешно произведен запуск первого в Китае спутника для зондирования Луны "Чанъэ-1" в рамках китайской программы исследования Луны.
- —8 декабря 2018 года был успешно запущен лунный зонд "Чанъэ-4", который 3 января 2019 года прилунился на обратной стороне Луны, осуществив первую мягкую посадку на обратной стороне Луны и ее последующую разведку.
- —23 июня 2020 года был успешно запущен 55-й по счету спутник в семействе навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". Это ознаменовало завершение создания глобальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу-3" (BDS-3).
Космодром Вэньчан
Космодром находится в провинции Хайнань. Строительство началось в 2009 году. Это первый в Китае открытый приморский космодром, а также одна из немногочисленных космических баз, расположенных на низких широтах.
Выполненные важные задачи:
- —3 ноября 2016 года был осуществлен успешный пуск крупногабаритной ракеты-носителя нового поколения "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Грузоподъемность "Чанчжэн-5" составляет 25 тонн при выходе на низкую околоземную орбиту и 14 тонн при выходе на переходную геостационарную орбиту, что делает ее второй по грузоподъемности в мире среди современных ракет.
- —20 апреля 2017 года был успешно запущен первый в Китае грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1".
- —23 июля 2020 года был успешно запущен зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1". Зонд осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Красной планеты 15 мая 2021 года.
- —29 апреля 2021 года был успешно запущен основной модуль китайской космической станции "Тяньхэ". Китай официально вступил в эпоху создания орбитальных станций.
- —27 февраля 2022 года был успешно завершен запуск 22 спутников с помощью ракеты-носителя. Таким образом был побит рекорд Китая по количеству космических аппаратов, запущенных с помощью одной ракеты-носителя.
Восточный морской космодром
Космодром расположен в провинции Шаньдун. Проект был официально запущен в 2019 году. Это первый в Китае морской космодром.
Производство плавучей базы для морских стартов планируется завершить в 2022 году и официально ввести ее в эксплуатацию в этом же году. Судно длиной 162,5 метров и шириной 40 метров будет предназначено для пуска и возвращения крупных и средних твердотопливных ракет-носителей, а также малых и средних ракет-носителей на жидком топливе. Оно станет крупнейшим в мире на сегодняшний день судном для морских стартов.