https://ria.ru/20220424/kosmodromy-1785198626.html

Космодромы Китая: мечты о полете в космос сбываются здесь

Космодромы Китая: мечты о полете в космос сбываются здесь - РИА Новости, 24.04.2022

Космодромы Китая: мечты о полете в космос сбываются здесь

Миф о полете Чанъэ на Луну и история о воздухоплавателе Вань Ху — все это свидетельствует о том, что китайская нация мечтает о полетах в космос с древних... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:27

2022-04-24T19:27

2022-04-24T19:27

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МОСКВА, 24 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Миф о полете Чанъэ на Луну и история о воздухоплавателе Вань Ху — все это свидетельствует о том, что китайская нация мечтает о полетах в космос с древних времен. Исследование бескрайнего космоса стало бесконечным стремлением нескольких поколений китайских авиакосмических инженеров. На территории Китая, от пустыни Гоби до горы Даляншань, от Лессового плато до острова Хайнань, расположены Центры запуска спутников Цзюцюань, Тайюань и Сичан, а также космодром Вэньчан. Таким образом, организовано научное размещение стартовых зон с учетом внутренних и приморских районов, высоких и низких широт, различных направлений запуска.Космодром ЦзюцюаньПервый китайский космодром Цзюцюань расположен на территории провинции Ганьсу и Внутренней Монголии. Его строительство началось в 1958 году. Цзюцюань — это единственная космическая база в Китае, с которой можно запустить пилотируемый космический корабль.Выполненные важные задачи:Тайюаньский центр запуска спутниковЦентр расположен на территории провинции Шаньси. Его строительство началось в 1967 году. Это первый самостоятельно спроектированный и построенный Китаем космодром. С космодрома Тайюань, в основном, осуществляются запуски спутников для вывода на солнечно-синхронную орбиту и ракет-носителей.Выполненные важные задачи:Центр запуска спутников СичанЦентр находится в провинции Сычуань. Его строительство началось в 1970 году.Выполненные важные задачи:Космодром ВэньчанКосмодром находится в провинции Хайнань. Строительство началось в 2009 году. Это первый в Китае открытый приморский космодром, а также одна из немногочисленных космических баз, расположенных на низких широтах.Выполненные важные задачи:Восточный морской космодромКосмодром расположен в провинции Шаньдун. Проект был официально запущен в 2019 году. Это первый в Китае морской космодром.Производство плавучей базы для морских стартов планируется завершить в 2022 году и официально ввести ее в эксплуатацию в этом же году. Судно длиной 162,5 метров и шириной 40 метров будет предназначено для пуска и возвращения крупных и средних твердотопливных ракет-носителей, а также малых и средних ракет-носителей на жидком топливе. Оно станет крупнейшим в мире на сегодняшний день судном для морских стартов.

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/kosmos-1784269479.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html

https://ria.ru/20220404/kosmos-1781669633.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

китай, в мире, космос, космос - риа наука