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Во французских городах вспыхнули протесты после объявления итогов выборов - РИА Новости, 25.04.2022
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Во французских городах вспыхнули протесты после объявления итогов выборов
Во французских городах вспыхнули протесты после объявления итогов выборов - РИА Новости, 25.04.2022
Во французских городах вспыхнули протесты после объявления итогов выборов
Во французских городах начались манифестации после объявления предварительных результатов президентских выборов в стране, сообщают СМИ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-24T23:32
2022-04-25T01:00
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Во французских городах начались манифестации после объявления предварительных результатов президентских выборов в стране, сообщают СМИ.МВД Франции по итогам подсчета 71 процента голосов ранее сообщило, что действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91 процента, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 46,09 процента.Корреспондент РИА Новости передает с площади Республики в Париже о начале столкновений радикально настроенной молодежи с полицией. Стражи порядка оцепили все подъезды к площади. К демонстрации также присоединились люди в черной одежде, относящиеся к движению black bloc, которые часто устраивают провокации и беспорядки. Они начали кидать в сотрудников полиции бутылки и другие предметы. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.Как отмечает издание Progres, на улицах Лиона от 200 до 300 человек, многие из которых одеты в черное, а также несколько "желтых жилетов", идут по городу, скандируя лозунги "Лион, Лион, антифа" и "ни Макрон, ни Ле Пен". Манифестанты бросили несколько дымовых шашек.По данным телеканала France 3, около 400 человек собрались на улицах Тулузы. Протестующие несут большой плакат, на котором написано: "Ни Макрон, ни Ле Пен". Они отвергают как "крайне правую" Ле Пен, так и "крайний либерализм" Макрона, и называют выборы "нелегитимными".Телеканал также сообщил о демонстрации в Нанте, где люди протестуют против переизбрания Макрона. Телеканал публикует видео, на котором видна колонна людей, идущих по одной из улиц города. У одного из участников в передней части колонны в руках зажженный факел.По информации издания Midi Libre, демонстрация проходит также и в Монпелье. На опубликованном ролике видна колонна людей, в передней части которой идут люди в желтых жилетах, держащие в руках плакат с надписью, гласящей: "Несправедливость все еще здесь!"Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
https://ria.ru/20220424/makron-1785220024.html
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
23:32 24.04.2022 (обновлено: 01:00 25.04.2022)
 
Во французских городах вспыхнули протесты после объявления итогов выборов

Манифестации проходят во французских городах после объявления результатов выборов

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Во французских городах начались манифестации после объявления предварительных результатов президентских выборов в стране, сообщают СМИ.
МВД Франции по итогам подсчета 71 процента голосов ранее сообщило, что действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 53,91 процента, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 46,09 процента.
Корреспондент РИА Новости передает с площади Республики в Париже о начале столкновений радикально настроенной молодежи с полицией. Стражи порядка оцепили все подъезды к площади. К демонстрации также присоединились люди в черной одежде, относящиеся к движению black bloc, которые часто устраивают провокации и беспорядки. Они начали кидать в сотрудников полиции бутылки и другие предметы. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Как отмечает издание Progres, на улицах Лиона от 200 до 300 человек, многие из которых одеты в черное, а также несколько "желтых жилетов", идут по городу, скандируя лозунги "Лион, Лион, антифа" и "ни Макрон, ни Ле Пен". Манифестанты бросили несколько дымовых шашек.
По данным телеканала France 3, около 400 человек собрались на улицах Тулузы. Протестующие несут большой плакат, на котором написано: "Ни Макрон, ни Ле Пен". Они отвергают как "крайне правую" Ле Пен, так и "крайний либерализм" Макрона, и называют выборы "нелегитимными".
Телеканал также сообщил о демонстрации в Нанте, где люди протестуют против переизбрания Макрона. Телеканал публикует видео, на котором видна колонна людей, идущих по одной из улиц города. У одного из участников в передней части колонны в руках зажженный факел.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим
По информации издания Midi Libre, демонстрация проходит также и в Монпелье. На опубликованном ролике видна колонна людей, в передней части которой идут люди в желтых жилетах, держащие в руках плакат с надписью, гласящей: "Несправедливость все еще здесь!"
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. В первом туре действующий глава государства набрал 27,84 процента голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15 процента.
Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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