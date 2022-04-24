https://ria.ru/20220424/arsenal-1785135128.html
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из Европы и США
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из Европы и США - РИА Новости, 24.04.2022
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из Европы и США
Воздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:11
2022-04-24T02:11
2022-04-24T04:41
в мире
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для украинской армии. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.Также российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач, уничтожили в том числе три Ми-8 в районе Чугуева. Помимо этого, в районе Чернобаевки сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня, в районе населенного пункта Червонное уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.Военнослужащие сил ДНР, в свою очередь, за сутки уничтожили 56 украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили пятьдесят шесть украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера. Захвачены одна БМП, одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство", - сообщили в ведомстве.Согласно статистике Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины (2410 из 2416 машин, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 71% парка вертолетов (106 из 149), 48% установок РСЗО (262 из 535) и так далее. Тут не учтена техника, возможно, поступившая в украинские войска после начала спецоперации, но в любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".Спецоперация с минимальными потерямиРоссия ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.Специальная военная операцияРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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в мире, воздушно-космические силы россии, россия, украина, одесса
02:11 24.04.2022 (обновлено: 04:41 24.04.2022)
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из Европы и США
Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для украинской армии. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - сказал генерал-майор.
Также российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач, уничтожили в том числе три Ми-8
в районе Чугуева
. Помимо этого, в районе Чернобаевки сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня, в районе населенного пункта Червонное уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Военнослужащие сил ДНР
, в свою очередь, за сутки уничтожили 56 украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера, говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили пятьдесят шесть украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера. Захвачены одна БМП, одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство", - сообщили в ведомстве.
Согласно статистике Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины
(2410 из 2416 машин, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 71% парка вертолетов (106 из 149), 48% установок РСЗО (262 из 535) и так далее. Тут не учтена техника, возможно, поступившая в украинские войска после начала спецоперации, но в любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу
, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Спецоперация с минимальными потерями
Россия
ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.
Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.
Специальная военная операция
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса