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ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из Европы и США

ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из Европы и США - РИА Новости, 24.04.2022

ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из Европы и США

Воздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T02:11

2022-04-24T02:11

2022-04-24T04:41

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации вывели из строя логистический терминал в окрестностях Одессы, на котором находилась крупная партия вооружений для украинской армии. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.Также российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач, уничтожили в том числе три Ми-8 в районе Чугуева. Помимо этого, в районе Чернобаевки сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня, в районе населенного пункта Червонное уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.Военнослужащие сил ДНР, в свою очередь, за сутки уничтожили 56 украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили пятьдесят шесть украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортера. Захвачены одна БМП, одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и одно грузовое транспортное средство", - сообщили в ведомстве.Согласно статистике Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины (2410 из 2416 машин, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 71% парка вертолетов (106 из 149), 48% установок РСЗО (262 из 535) и так далее. Тут не учтена техника, возможно, поступившая в украинские войска после начала спецоперации, но в любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".Спецоперация с минимальными потерямиРоссия ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.Специальная военная операцияРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса

https://ria.ru/20220421/voennye-1784664333.html

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