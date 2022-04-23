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Главный диетолог Москвы рассказала, стоит ли давать детям березовый сок
Главный диетолог Москвы рассказала, стоит ли давать детям березовый сок - РИА Новости, 23.04.2022
Главный диетолог Москвы рассказала, стоит ли давать детям березовый сок
Березовый сок стоит давать с осторожностью и в небольших количествах детям дошкольного и младшего школьного возраста, а в питании детей до трех лет он вовсе не... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:25
2022-04-23T03:25
2022-04-23T03:25
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Березовый сок стоит давать с осторожностью и в небольших количествах детям дошкольного и младшего школьного возраста, а в питании детей до трех лет он вовсе не используется, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По ее словам, калорийность натурального березового сока низкая, около 8 ккал на 100 граммов продукта, однако даже взрослому человеку не стоит употреблять за один прием более одного-двух стаканов березового сока, так как из-за довольно высокого содержания сапонинов его чрезмерное употребление может вызвать функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутие, метеоризм, нарушение стула."В состав натурального березового сока входят сахара, около двух граммов на 100 граммов продукта, чем обусловлен легкий сладковатый вкус, а органические кислоты в его составе придают продукту приятную освежающую кислинку. Также в состав березового сока входят витамин С, витамины группы В, минеральные вещества, в основном калий и магний, сапонины и дубильные вещества. Что же касается напитков промышленного выпуска на основе березового сока, то при их приобретении следует обращать внимание на количество добавленного сахара в составе, поскольку регулярное переедание и избыточное потребление простых углеводов, приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний", - добавила диетолог.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия
Главный диетолог Москвы рассказала, стоит ли давать детям березовый сок
Главный диетолог Москвы Стародубова: березовый сок стоит давать детям с осторожностью
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Березовый сок стоит давать с осторожностью и в небольших количествах детям дошкольного и младшего школьного возраста, а в питании детей до трех лет он вовсе не используется, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Березовый сок может вызвать аллергические реакции, особенно у детей. Именно поэтому он не используется в питании детей до трех лет. По этой же причине детям дошкольного и младшего школьного возраста давать этот продукт следует с осторожностью и в небольших количествах", - рассказала Стародубова.
По ее словам, калорийность натурального березового сока низкая, около 8 ккал на 100 граммов продукта, однако даже взрослому человеку не стоит употреблять за один прием более одного-двух стаканов березового сока, так как из-за довольно высокого содержания сапонинов его чрезмерное употребление может вызвать функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутие, метеоризм, нарушение стула.
"В состав натурального березового сока входят сахара, около двух граммов на 100 граммов продукта, чем обусловлен легкий сладковатый вкус, а органические кислоты в его составе придают продукту приятную освежающую кислинку. Также в состав березового сока входят витамин С, витамины группы В, минеральные вещества, в основном калий и магний, сапонины и дубильные вещества. Что же касается напитков промышленного выпуска на основе березового сока, то при их приобретении следует обращать внимание на количество добавленного сахара в составе, поскольку регулярное переедание и избыточное потребление простых углеводов, приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний", - добавила диетолог.