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В Сочи этим летом появится первый экопляж - РИА Новости, 23.04.2022
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Туризм
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В Сочи этим летом появится первый экопляж
В Сочи этим летом появится первый экопляж - РИА Новости, 23.04.2022
В Сочи этим летом появится первый экопляж
Первый экологический пляж появится в Сочи в предстоящем курортном сезоне, он будет создан на набережной Дагомыса, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:20
2022-04-23T06:20
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
сочи
отдых на море
экология
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СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Первый экологический пляж появится в Сочи в предстоящем курортном сезоне, он будет создан на набережной Дагомыса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Инфраструктура пляжа будет соответствовать экологическим стандартам. В настоящее время власти обсуждают вопрос о необходимом оборудовании для проекта.Также 1 мая в городе откроют 23 пляжа. Всего в сезоне планируется благоустроить 188 пляжных территорий, что составляет около 41 километра береговой полосы. Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский рассказал, что 2022-й станет Годом экологии, в рамках которого будут разработаны проекты, ориентированные на сохранение и приумножение сочинской флоры.
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новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, отдых на море, экология
06:20 23.04.2022
 
В Сочи этим летом появится первый экопляж

Первый экологический пляж появится в Сочи в этом сезоне, сообщил мэр города-курорта

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Первый экологический пляж появится в Сочи в предстоящем курортном сезоне, он будет создан на набережной Дагомыса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Инфраструктура пляжа будет соответствовать экологическим стандартам. В настоящее время власти обсуждают вопрос о необходимом оборудовании для проекта.
Также 1 мая в городе откроют 23 пляжа. Всего в сезоне планируется благоустроить 188 пляжных территорий, что составляет около 41 километра береговой полосы.
Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский рассказал, что 2022-й станет Годом экологии, в рамках которого будут разработаны проекты, ориентированные на сохранение и приумножение сочинской флоры.
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