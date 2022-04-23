https://ria.ru/20220423/sochi-1784988844.html
В Сочи этим летом появится первый экопляж
В Сочи этим летом появится первый экопляж - РИА Новости, 23.04.2022
В Сочи этим летом появится первый экопляж
Первый экологический пляж появится в Сочи в предстоящем курортном сезоне, он будет создан на набережной Дагомыса, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:20
2022-04-23T06:20
2022-04-23T06:20
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
сочи
отдых на море
экология
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СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Первый экологический пляж появится в Сочи в предстоящем курортном сезоне, он будет создан на набережной Дагомыса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Инфраструктура пляжа будет соответствовать экологическим стандартам. В настоящее время власти обсуждают вопрос о необходимом оборудовании для проекта.Также 1 мая в городе откроют 23 пляжа. Всего в сезоне планируется благоустроить 188 пляжных территорий, что составляет около 41 километра береговой полосы. Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский рассказал, что 2022-й станет Годом экологии, в рамках которого будут разработаны проекты, ориентированные на сохранение и приумножение сочинской флоры.
https://ria.ru/20220421/egipet-1784729985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, отдых на море, экология
В Сочи этим летом появится первый экопляж
Первый экологический пляж появится в Сочи в этом сезоне, сообщил мэр города-курорта
СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Первый экологический пляж появится в Сочи в предстоящем курортном сезоне, он будет создан на набережной Дагомыса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Инфраструктура пляжа будет соответствовать экологическим стандартам. В настоящее время власти обсуждают вопрос о необходимом оборудовании для проекта.
Также 1 мая в городе откроют 23 пляжа. Всего в сезоне планируется благоустроить 188 пляжных территорий, что составляет около 41 километра береговой полосы.
Ранее мэр курорта Алексей Копайгородский рассказал, что 2022-й станет Годом экологии, в рамках которого будут разработаны проекты, ориентированные на сохранение и приумножение сочинской флоры.