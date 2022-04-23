https://ria.ru/20220423/roskosmos-1785119809.html

"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку

"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку - РИА Новости, 23.04.2022

"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку

"Роскосмос" нанесет изображение украинской бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков, сообщил... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:26

2022-04-23T21:26

2022-04-23T21:26

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Роскосмос" нанесет изображение украинской бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков, сообщил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, россия, белгород, роскосмос