Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/roskosmos-1785119809.html
"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку
"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку - РИА Новости, 23.04.2022
"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку
"Роскосмос" нанесет изображение украинской бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков, сообщил... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:26
2022-04-23T21:26
общество
украина
россия
белгород
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784512264_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_cb2c02c274f1c17262cc2bacd8fdd194.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Роскосмос" нанесет изображение украинской бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков, сообщил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
https://ria.ru/20220423/banner-1785086644.html
украина
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784512264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af0853a8c075ac09d712432486db1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, россия, белгород, роскосмос
21:26 23.04.2022
 
"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку

"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку с советским флагом

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГраффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Роскосмос" нанесет изображение украинской бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков, сообщил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
Она является символом победы – депутат Алексей Красовский о баннере с украинской бабушкой - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 15:13
Автор баннера с бабушкой в Белгородской области рассказал о его создании
 
ОбществоУкраинаРоссияБелгородРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала