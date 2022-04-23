"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку
"Роскосмос" изобразит на одной из своих ракет украинскую бабушку с советским флагом
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГраффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске
Граффити с изображением украинской бабушки с красным флагом в Мурманске. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Роскосмос" нанесет изображение украинской бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков, сообщил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя Роскосмоса на одном из ближайших ракетных пусков", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.