https://ria.ru/20220423/polsha-1785089814.html

Польша передала Украине крупную партию вооружения

Польша передала Украине крупную партию вооружения - РИА Новости, 23.04.2022

Польша передала Украине крупную партию вооружения

Польша передала Украине вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T15:50

2022-04-23T15:50

2022-04-23T15:51

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ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. Польша передала Украине вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер.Ранее польские власти сообщали, что поставляют Украине различное вооружение, в том числе минометы, дроны, боеприпасы."Польша передала Украине военною технику на сумму около 7 миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов", - написал Мюллер в Twitter, ссылаясь на информацию, полученную от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.По словам Мюллера, это вооружение "спасает украинскую и польскую суверенность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/vooruzhenie-1785071236.html

https://ria.ru/20220422/ukraina-1785005550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, донбасс, россия, украина, twitter