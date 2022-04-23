15:50 23.04.2022 (обновлено: 15:51 23.04.2022)
Польша передала Украине крупную партию вооружения
Польша передала Украине вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСклад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. Польша передала Украине вооружение на сумму более 1,6 миллиарда долларов, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер.
Ранее польские власти сообщали, что поставляют Украине различное вооружение, в том числе минометы, дроны, боеприпасы.
"Польша передала Украине военною технику на сумму около 7 миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов", - написал Мюллер в Twitter, ссылаясь на информацию, полученную от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.
По словам Мюллера, это вооружение "спасает украинскую и польскую суверенность".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.