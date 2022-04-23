https://ria.ru/20220423/pereedanie-1785040779.html

Главный диетолог Москвы предостерегла от переедания на Пасху

Главный диетолог Москвы предостерегла от переедания на Пасху - РИА Новости, 23.04.2022

Главный диетолог Москвы предостерегла от переедания на Пасху

Переедание за праздничным столом может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, в особенности это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T03:48

2022-04-23T03:48

2022-04-23T03:48

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Переедание за праздничным столом может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, в особенности это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам врача, пасхальный кулич - вкусное и калорийное блюдо с высоким содержанием сахара."Так, на 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью. Кроме того, сдобное тесто для куличей приготавливается с обязательным добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность праздничного кулича составляет примерно 350 ккал на 100 граммов, большая часть из которых приходится на добавленные сахара и насыщенные жиры. К тому же на пасхальном столе кулич, как правило, соседствует с другими традиционными блюдами, например с крашеными яйцами, творожной пасхой и так далее", - рассказала диетолог.Стародубова отметила, что полностью отказаться от традиционного угощения сложно, тем более что для верующих оно имеет сакральное значение, а вот от переедания следует воздержаться. Для этого необходимо уменьшить порции: для здорового человека с нормальной массой тела большая порция кулича - это порция массой 150 граммов. При этом желательно не употреблять ежедневно сдобную выпечку, к которой относится кулич."Яйцо – ценный пищевой продукт, источник полноценного по аминокислотному составу и хорошо усвояемого белка. На долю желтка обычно приходится около 56% общей массы яйца, на долю белка - около 32%, скорлупа составляет 12%. Желток яйца в основном состоит из липидов, в том числе и холестерина, также в желтке содержатся витамины - А, D, B12, E - и минеральные вещества - фосфор, железо, цинк. Одно среднее куриное яйцо содержит примерно 220 миллиграммов холестерина. Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время рекомендует здоровым людям ограничивать объем пищевого холестерина до 300 миллиграммов в день. В среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или около пяти яиц в неделю. С учетом данных рекомендаций лучше ограничиться одним, максимум двумя крашенными яйцами в день", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220421/kulich-1784625050.html

https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, пасха, образование - общество