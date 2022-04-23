https://ria.ru/20220423/paskha-1785129381.html

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 24.04.2022

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя из аэропорта Внуково-3, сообщает корреспондент РИА Новости из храма. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-23T23:54

2022-04-23T23:54

2022-04-24T00:18

религия

иерусалим

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя из аэропорта Внуково-3, сообщает корреспондент РИА Новости из храма.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня"."Каждый, кто имеет свечу, может получить этот огонь от Гроба Господня", - сказал патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Он сам зажег свечу от Благодатного огня, привезенного в специальной лампаде из Иерусалима главой попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиром Якуниным.Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме вели три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.

https://ria.ru/20220423/paskha-1785128706.html

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Дарья Буймова

иерусалим, московская область (подмосковье), москва, нтв (телеканал), пасха, религия