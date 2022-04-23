https://ria.ru/20220423/paskha-1785129381.html
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 24.04.2022
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя из аэропорта Внуково-3, сообщает корреспондент РИА Новости из храма. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-23T23:54
2022-04-23T23:54
2022-04-24T00:18
религия
иерусалим
московская область (подмосковье)
москва
нтв (телеканал)
пасха
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785129116_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_0bf1718acf28cf03be56f72079f65ba6.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя из аэропорта Внуково-3, сообщает корреспондент РИА Новости из храма.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня"."Каждый, кто имеет свечу, может получить этот огонь от Гроба Господня", - сказал патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Он сам зажег свечу от Благодатного огня, привезенного в специальной лампаде из Иерусалима главой попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиром Якуниным.Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме вели три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.
https://ria.ru/20220423/paskha-1785128706.html
иерусалим
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785129116_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8bd5156364abc461f41525ad3b0f2783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, московская область (подмосковье), москва, нтв (телеканал), пасха, религия
23:54 23.04.2022 (обновлено: 00:18 24.04.2022)
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Частицу сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставили в храм Христа Спасителя
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставлена в храм Христа Спасителя из аэропорта Внуково-3, сообщает корреспондент РИА Новости из храма.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
"Каждый, кто имеет свечу, может получить этот огонь от Гроба Господня", - сказал патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Он сам зажег свечу от Благодатного огня, привезенного в специальной лампаде из Иерусалима главой попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиром Якуниным.
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву
специальным рейсом из Иерусалима
. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья
, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезут его в Санкт-Петербург
и другие города России
, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток
.
Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме вели три федеральных телеканала: НТВ
, Первый канал и Россия-1.