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Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий РПЦ - РИА Новости, 23.04.2022

Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь из Иерусалима передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту "Внуково-3", сообщает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:22

2022-04-23T23:22

2022-04-23T23:22

иерусалим

москва

нтв (телеканал)

пасха

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту "Внуково-3", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".ФАП по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме вели три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.

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иерусалим, москва, нтв (телеканал), пасха