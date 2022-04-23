Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий РПЦ
Благодатный огонь из Иерусалима передали представителям епархий РПЦ
© Фото : Фонд Андрея ПервозванногоЛампады с Благодатным огнем на борту самолета
© Фото : Фонд Андрея Первозванного
Лампады с Благодатным огнем на борту самолета. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту "Внуково-3", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
ФАП по традиции доставил Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом из Иерусалима. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.
Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме вели три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.