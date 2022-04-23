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Бойцы ЛНР получили пасхальные куличи на передовой

Бойцы ЛНР получили пасхальные куличи на передовой - РИА Новости, 23.04.2022

Бойцы ЛНР получили пасхальные куличи на передовой

Девушки из музыкальной группы "Сестры победы" доставили пасхальные куличи бойцам ЛНР, воюющим на передовой и обеспечивающим безопасность тыла, передает... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:11

2022-04-23T18:11

2022-04-23T18:11

обострение ситуации в днр и лнр

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СВАТОВО (ЛНР), 23 апр - РИА Новости. Девушки из музыкальной группы "Сестры победы" доставили пасхальные куличи бойцам ЛНР, воюющим на передовой и обеспечивающим безопасность тыла, передает корреспондент РИА Новости.Группа была собрана в марте этого года. В ней девять молодых жительниц Луганска, чьи мужья, женихи, братья и отцы сейчас на фронте. "Сестры победы" уже сняли один клип и сейчас работают над новым материалом."Мы хотим внести вклад в нашу общую победу и поэтому решили поддержать наших мужчин творчеством. А сегодня просто поздравляем бойцов с Пасхой", - рассказала журналистам одна из участниц, студентка мединститута Валерия. Ее жених Андрей сейчас служит медбратом в действующих частях Народной милиции ЛНР.Девушки доставили куличи и иконки в военные комендатуры республики, навестили блокпосты, в том числе по дороге в город Кременная, недавно освобождённый ЛНР. На блокпостах девушки также поздравляли военных с проезжающей мимо техники."Это было очень неожиданно и приятно. Здорово среди военных будней получить такой праздник", - признался один из солдат.

https://ria.ru/20220423/donbass-1785096574.html

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в мире, луганская народная республика, луганск, пасха