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Российская делегация получила Благодатный огонь - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/paskha-1785083319.html
Российская делегация получила Благодатный огонь
Российская делегация получила Благодатный огонь - РИА Новости, 23.04.2022
Российская делегация получила Благодатный огонь
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:40
2022-04-23T15:49
религия
иерусалим
россия
москва
русская православная церковь
пасха
религия
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию, сообщили РИА Новости в фонде.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".ФАП по традиции привезет Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.
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иерусалим, россия, москва, русская православная церковь, пасха, религия
14:40 23.04.2022 (обновлено: 15:49 23.04.2022)
 
Российская делегация получила Благодатный огонь

Российская делегация получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме

© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем
Лампада с Благодатным огнем
© РИА Новости
Лампада с Благодатным огнем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию, сообщили РИА Новости в фонде.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
ФАП по традиции привезет Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.
Верующие у храма Гроба Господня, где празднуется схождение Благодатного огня. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 14:34Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
 
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