https://ria.ru/20220423/paskha-1785083319.html

Российская делегация получила Благодатный огонь

Российская делегация получила Благодатный огонь - РИА Новости, 23.04.2022

Российская делегация получила Благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:40

2022-04-23T14:40

2022-04-23T15:49

религия

иерусалим

россия

москва

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пасха

религия

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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию, сообщили РИА Новости в фонде.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".ФАП по традиции привезет Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.

https://ria.ru/20220423/ogon-1785082734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, россия, москва, русская православная церковь, пасха, религия