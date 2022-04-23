14:40 23.04.2022 (обновлено: 15:49 23.04.2022)
Российская делегация получила Благодатный огонь
Российская делегация получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем
© РИА Новости
Лампада с Благодатным огнем. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию, сообщили РИА Новости в фонде.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
ФАП по традиции привезет Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.