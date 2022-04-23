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СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 23.04.2022
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СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 23.04.2022
СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку очередному факту осквернения памятников советским воинам в Литве, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:00
2022-04-23T10:00
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
каунас
литва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку очередному факту осквернения памятников советским воинам в Литве, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии.Также СК в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.
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каунас
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следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), каунас, литва, александр бастрыкин
10:00 23.04.2022
 
СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве

Глава СК Бастрыкин поручил дать оценку осквернению памятников советским воинам в Литве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Литвы на автомобиле
Флаг Литвы на автомобиле - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку очередному факту осквернения памятников советским воинам в Литве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии.
Также СК в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.
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Следственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)КаунасЛитваАлександр Бастрыкин
 
 
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