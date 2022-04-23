https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785055870.html

СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве

СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 23.04.2022

СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку очередному факту осквернения памятников советским воинам в Литве, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:00

2022-04-23T10:00

2022-04-23T10:00

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

каунас

литва

александр бастрыкин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку очередному факту осквернения памятников советским воинам в Литве, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии.Также СК в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.

https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784840202.html

каунас

литва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), каунас, литва, александр бастрыкин