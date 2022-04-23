https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785055870.html
СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве - РИА Новости, 23.04.2022
СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку очередному факту осквернения памятников советским воинам в Литве, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:00
2022-04-23T10:00
2022-04-23T10:00
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
каунас
литва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку очередному факту осквернения памятников советским воинам в Литве, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии.Также СК в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.
https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784840202.html
каунас
литва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), каунас, литва, александр бастрыкин
СК даст оценку осквернению памятников советским воинам в Литве
Глава СК Бастрыкин поручил дать оценку осквернению памятников советским воинам в Литве